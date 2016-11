Aftenposten mener: Erdogan misbruker unntakstilstanden

Utviklingen etter sommerens mislykkede kuppforsøk i Tyrkia gir grunn til stor bekymring. Myndighetene har nå pågrepet ledelsen i det prokurdiske partiet HDP, angivelig for å ha spredd propaganda for den forbudte kurdiske gruppen PKK.

Aksjonen mot de 11 parlamentsmedlemmene i Tyrkias tredje største parti kommer bare dager etter at Cumhurriyet, den siste store regimekritiske avisen, ble utsatt for en lignende aksjon. Myndighetene har også innsatt en rekke nye politiske ledere i kurdiskdominerte kommuner, etter å ha avsatt ordførere fra HDP.

Fortsatt unntakstilstand

Det er fortsatt unntakstilstand i Tyrkia. Hendelsene var enormt dramatiske også i tyrkisk målestokk: Skuddvekslinger på åpen gate, bombeangrep mot parlamentsbygningen og flere hundre døde.

Tyrkiske myndigheter anser Fethullah Gülen som hjernen bak kuppforsøket, imamen som inntil 2013 var alliert med AKP og sittende president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan-regimet startet kort tid etter kuppforsøket en voldsom jakt på Gülens støttespillere. Mange tusen statsansatte, både militære og sivile, er for tiden fengslet i påvente av et rettsoppgjør.

Behovet for å forfølge kuppmakere er forståelig, selv om dette oppgjøret med Gülens angivelige støttespillere også har klare antidemokratiske trekk. Enda mer alvorlig er det at myndighetene bruker denne tilstanden også til å angripe alle som kan anses som Regjeringens fiender. Det er vanskelig å tolke de siste tiders pågripelser som annet enn en form for politisk forfølgelse av meningsmotstandere. Hverken Cumhurriyet eller partiet HDP har noen forbindelse til Gülen-bevegelsen.

Nærmer seg en totalitær stat

Dermed er det tyrkiske samfunnet i ferd med å utvikle seg i en enda mer autoritær retning. Pressefriheten eksisterer knapt og ytringsfriheten er under sterkt press. Det samme er den politiske opposisjonen, og Erdogan har sikret seg stor kontroll over rettsvesenet.

Det er vanskelig å se hvordan den dystre utviklingen i landet skal kunne snu. Spørsmålet er hvor lenge landets allierte, spesielt EU, kan forholde seg passive til president Erdogans stadig nye steg mot å gjøre Tyrkia til en totalitær stat.

