Aftenposten mener: Et historisk vendepunkt i Baskerland

HO / AFP TV

Nesten uten noen medieoppmerksomhet har historien om europeisk terrorisme passert en milepæl. Den militante baskiske separatistorganisasjonen ETA vil innlevere alle sine våpen.

ETA er beredt til å oppgi sine våpen en gang for alle og vil opplyse hvor gjenværende våpenlagre befinner seg, meldte den franske avisen Le Monde før påske. ETA skal ha inngått et samarbeid med en miljøgruppe som kjemper for baskisk uavhengighet for å få gjennomført avvæpningen. Den skal være sluttført innen utgangen av april.

Et historisk vendepunkt

Det har vært stille rundt ETA etter at organisasjonen for drøyt fem år siden erklærte permanent våpenhvile. I motsetning til mange tidligere våpenhviler har denne holdt.

Derfor er det også et sterkt og berettiget håp om at ETA mener alvor med erklæringen om at våpnene skal innleveres. Den væpnede kampen kan definitivt være over.

I så fall er dette et historisk vendepunkt som det er all grunn til å glede seg over. I en tid der så mye oppmerksomhet rettes mot islamistisk terror i Europa, er det lett å glemme den terroren som har røtter i dype konflikter i europeiske land selv. Og hvilken blodig og destruktiv rolle en organisasjon som ETA har spilt.

En ren terrorstrategi

ETA oppsto i Franco-tiden da alle former for baskisk selvbestemmelse ble hardt undertrykket. Andre europeiske land anerkjente den gangen ETA som en legitim motstandsbevegelse mot diktaturet.

Det var ventet at ETA ville innstille den væpnede kampen etter Francos død og etter at Spania ble et demokrati i 1978. I stedet slo organisasjonen ubegripelig nok inn på en ren terrorstrategi. Totalt er over 800 mennesker blitt drept i ulike aksjoner og angrep frem til våpenhvilen i 2011.

ETAs politiske fløy har fått opp mot 15 prosent ved valg. Sikkerhetsmyndighetenes uforsonlige kamp, med tortur og utenomrettslige henrettelser på 1980-tallet, bidro til å styrke ETAs posisjon blant baskerne. De siste tiårene har imidlertid støtten til væpnet kamp forvitret.

Legg bort triumfen

Situasjonen nå er mer løfterik enn noen gang, men tilbakeslag kan fortsatt komme. Den spanske regjeringen bør nå vurdere amnesti til ETA-fanger som har sittet årevis i fengsel. I det minste må ETA-fanger kunne overføres til fengsler nærmere hjemstedet.

Slike forsiktige tegn på forsoning er til nå blitt kategorisk avvist i Madrid. Bomber og granater har overhodet ingen legitim plass i den politiske kampen om Baskerlands status og fremtid. Men for å befeste freden må Madrids holdning preges av klokskap og tilbakeholdenhet, ikke triumf.