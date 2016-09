Aftenposten mener: Et problem som Myanmar må løse

Demokratiet har slått rot i Myanmar, men det betyr ikke at alle får sine rettigheter godt ivaretatt. Aung San Suu Kyi, som langt på vei er landets faktiske leder, har ennå mye ugjort.

Den store fredskonferansen som ble åpnet i hovedstaden Naypyidaw i forrige uke, understreker alvoret i situasjonen. I nærvær av blant andre FNs generalsekretær Ban Ki-moon møtte nesten alle mindretallsgruppene opp til samtaler med regjeringen og de militære.

Rundt 40 prosent av Myanmars befolkning på mer enn 50 millioner mennesker tilhører folkegrupper som bor i de vidstrakte og delvis uveisomme områdene langs grensen til Kina og Thailand.

Dype røtter i fortiden

Den væpnede konflikten med regjeringen går tilbake til tiden like etter Annen verdenskrig, da det britiske kolonistyret ble avløst av den selvstendige republikken Burma.

Minoritetene mener at de daværende frigjøringslederne - med Suu Kyis far i spissen - brøt en avtale som ble inngått i 1947. Der lovet mindretallsgruppene å avstå fra trusler om å bryte ut, noe som raskt kunne ha avsporet hele frigjøringsprosessen. Til gjengjeld lovet den nye regjeringen å gi minoritetene omfattende indre selvstyre.

Virkeligheten skulle bli helt annerledes, spesielt etter at de militære tok makten på begynnelsen av 1960-tallet. Gjennom flere tiår førte de militære krig mot opprørsgrupper i det indre av landet. Konflikten har etterlatt dype sår som det vil kreve lang tid å lege.

Vanskelig balansegang

Alt hadde vært enkelt dersom Suu Kyi og den demokratiske regjeringen bare kunne ha satt en strek over fortiden. Men det er ikke mulig. Først må det skapes tillit.

Flertallsbefolkningen i Myanmar vil neppe akseptere noe som kunne oppfattes som en kapitulasjon. Enda viktigere er det at de militære ville bli kraftig provosert. Fremdeles er de væpnede styrkene på mange måter en stat i staten. På dette stadiet har Myanmar ikke råd til nye motsetninger mellom regjeringen og de væpnede styrkene.

Aftenposten på lederplass om sårbarheten i det politiske systemet: Myanmar er ennå ikke helt ved målet

Målet for forhandlingene bør være en føderal løsning med en betydelig grad av selvstyre for minoritetsområdene. En varig løsning må også gjenspeile det faktum at de etniske gruppene er innbyrdes forskjellige.

Fortsatt engasjement nødvendig

Prosessen vil kreve både tålmodighet og smidighet. Den forpliktelsen hviler først og fremst på partene selv. Men andre land kan også bidra.

Naboene bør sørge for stabile forhold i grenseområdene og avstå fra innblanding. Andre land, som Norge, bør følge nøye med og signalisere tydelig at det ikke går noen vei tilbake.