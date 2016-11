Aftenposten mener: Et skritt i riktig retning i kampen mot hatprat

«I noen miljøer er det slang å si bitch, men ingen skal behøve å bli kalt for hore i den offentlige debatten», sa statsminister Erna Solberg da hun la frem regjeringens strategi mot hatefulle ytringer i går. Hun vil slå ned på stemmer som begrenser den offentlige samtalen, og gjennom det styrke ytringsfriheten.

Kampen mot hatefulle ytringer har vært på hennes agenda lenge, men så langt er ikke gode intensjoner blitt omsatt i en strategi – med et lite og strengt tatt nokså svakt unntak for fjorårets erklæring mot hatefulle ytringer – noe norske myndigheter er blitt kritisert for av Europarådets antirasismekommisjon (ECRI).

Behov for forskning

Sendrektigheten har imidlertid gode forklaringer: Strategier og tiltak bør begrunnes i fakta, noe som så langt har vært en mangelvare på dette området fordi tidligere forskning stort sett har sett på trolling på nettet, det den engelskspråklige verden kaller «uncoordinated motherfuckery».

Institutt for samfunnsforskning la i går frem en tredelt rapport som danner grunnlaget for strategien. Rapporten inneholder ny og etterlengtet kunnskap om omfanget av hatefulle ytringer, hvem som rammes av den og hvilke konsekvenser disse ytringene får på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Både omfanget og skadevirkningen er betydelig, og forsvarer tiltak i skolen, på arbeidsplassene, i mediene og i politi- og påtalemyndighet.

Nødvendig styrking av politiet

En av ECRIs viktigste anbefalinger til norske myndigheter er å styrke politiet i alle politidistrikter, slik Oslo-politiet har gjort. Det rådet ser det ut til at regjeringen har tatt til seg.

«Bosted skal ikke ha noen betydning for hvordan hatkriminalitet forebygges og etterforskes. Derfor skal vi styrke innsatsen på dette i alle landets tolv politidistrikter», sa Solberg under lanseringen. Strategien er ikke stort mer konkret enn det, og viser kanskje en overdreven optimisme til den pågående nærpolitireformen. Et slags løfte er det likevel.

Sterkere fagmiljøer i kombinasjon med bedre kompetanseoverføring mellom politidistriktene bør kunne gi bedre datafangst, bedre statistikker og bedre rutiner for å oppdage, etterforske og forebygge hatefulle ytringer og annen hatkriminalitet.

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer er ingen endelig løsning på problemet. Men den er en god begynnelse.