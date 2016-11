Aftenposten mener: Etter Brexit og Trumps seier kan ikke politikere ta noe for gitt

Valget av en amerikansk president er alltid viktig for andre land. Men sjelden har konsekvensene vært så foruroligende.

USA er lederen av den vestlige verden og har vært det siden den annen verdenskrig tok slutt i 1945. Den verdensordenen som da ble etablert, har blant annet vært basert på gradvis friere handel over landegrensene og et tett politisk samarbeid.

For NATO-landene skapte de gjensidige sikkerhetsgarantiene et skjebnefelleskap.

Hvis man skal ta Trumps valgkampretorikk alvorlig, kan mye av dette nå forandre seg, kanskje dramatisk.

Allerede nå synes det klart at det internasjonale arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser, vil oppleve et stort tilbakeslag. Paris-avtalen har mange svakheter, men ville overhodet ikke ha vært mulig uten at de to største utslippslandene, USA og Kina, omsider hadde funnet sammen i et samarbeid. Trump vil trekke USA ut av dette.

Norge har ikke noe alternativ til å søke samarbeid med USA på mange områder. Men det er dårlige nytt at USA under Trump ser ut til å vende seg innover, både utenrikspolitisk og økonomisk.

Utfordringen: De som faller utenom

Trumps valgseier bør oppfattes som et varskorop til andre land.

Deler av befolkningen i mange vestlige land har ikke fått høste fruktene av økonomiske fremskritt som har gjort andre velstående - noen ganger svært rike.

Dette er tydeligere i USA enn mange andre steder.

Levestandarden til folk flest i USA er fremdeles lavere enn før årtusenskiftet, og inntektsforskjellene har økt. Millioner mistet boligen i kjølvannet av finanskrisen - som ingen ledere er blitt stilt til ansvar for.

Nå kommer den politiske regningen.

Trumps grove overforenklinger, hvor handelen med andre land og immigranter blir skyteskiver, kunne i en slik situasjon vinne frem.

Populistiske partier fryder seg

Blant de første til å gratulere Donald Trump med seieren var populistiske politikere på ytterste høyre fløy i Europa, inkludert Marine Le Pen, lederen for Nasjonal Front i Frankrike.

Etter Brexit og spesielt Trumps seier synes alt nå mulig. Ingen kan lenger si med sikkerhet at Le Pen ikke kan bli Frankrikes neste president etter valget neste vår.

De dominerende partier i vestlige land har tradisjonelt søkt kompromisser i sentrum. Trump har i stedet gjort konfrontasjon og til dels grove angrep på personer og grupper til sin arbeidsform.

Når hans polaliserende stil kan lede til seier, kan det bli mindre fristende for politiske partier som vil ha makt, å søke samarbeid basert på kompromisser.

«Deres verden er i oppløsning. Vår bygges» twitret en av toppene i Nasjonal front etter at valgresultatet var klart.

Trumps seier rokker ved forestillingen om hvordan politikk kan utøves i moderne demokratier. I tillegg skaper han tvil om det internasjonale samarbeidet som har tjent som et felles ramme og ankerfeste for mange land.

Håpet får være at Donald Trump justerer sin opptreden, både i form og innhold, når ansvaret han får som USAs president virkelig synker inn.