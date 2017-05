Aftenposten mener: Europa har fått en ny sjanse

Et halvt år er blitt lang tid i politikken. Mange fryktet at Donald Trumps valgseier i USA i november i fjor ville styrke den høyrepopulistiske bølgen i Europa.

I stedet ser det ut til at Trump har fungert som kaldt vann i blodet.

34 prosents oppslutning for Marine Le Pen fra ytre høyre-partiet Nasjonal Front er ingenting å kimse av.

Hovedpoenget er likevel at sentrumskandidaten Emmanuel Macron vant presidentvalget med større margin enn ventet.

Langt flere stemte for Macrons visjon om et utadvendt Frankrike som aktiv partner i EU, enn for Le Pens innadvendte nasjonalisme.

Har stoppet opp

Også andre steder har den ytterliggående høyresidens fremgang stoppet noe opp. Geert Wilders’ PVV ble likevel ikke det største partiet i valget i Nederland tidligere i vår. Britiske UKIP ligger under ti prosent på meningsmålingene foran parlamentsvalget på øyriket i juni. Alternativ for Tyskland (AfD) har også falt under ti prosent foran det tyske parlamentsvalget i september.

Forbundskansler Angela Merkel, europeisk ytre høyres samlende fiende, gjør det bedre på målingene, etter å ha slitt en stund. Hennes parti gjorde det også klart skarpere enn ventet i delstatsvalget i Saarland i mars og i Schleswig-Holstein på søndag.

For alle som har et hovedsakelig positivt syn på EU, frihandel og globalisering, og som ikke får panikk ved tanken på muslimer, er dette godt nytt.

Grunn til varsomhet

Det er likevel grunn til å advare: Ytre høyre-partiene ligger ikke langt under sine høyeste nivåer. Problemene i Europa forsvinner ikke med et fingerknips. Mange føler fortsatt grunnleggende usikkerhet med tanke på fremtiden, enten det nå gjelder jobb, økonomi, innvandring eller terror.

Den positive impulsen Macrons valgseier gir, må utnyttes godt av EU.

Signaler fra Berlin tyder på at dette blir forstått. Merkels nærmeste rådgiver, Peter Altmaier, kommenterte det franske valgresultatet slik søndag: «Vi må sørge for at de unge menneskene som nå igjen satser på Europa, ikke blir skuffet.»

Mer armslag

Mektige Altmaier la til at enda mektigere Wolfgang Schäuble, Tysklands finansminister, var enig.

Her handler det om Emmanuel Macrons krav om større fleksibilitet i kravene EU stiller for medlemslandenes budsjettunderskudd: Den nye franske presidenten vil ha mer armslag for å bruke penger.

Mer fleksibilitet i finanspolitikken kan være en god idé, både i Frankrike og i andre EU-land, forutsatt at denne ikke brukes til å avskjære nødvendige reformer i økonomien og arbeidslivet.

