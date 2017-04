Aftenposten mener: Farlig nervekrig om Nord-Korea

TT / NTB Scanpix

Spenningen rundt den koreanske halvøy er kraftig tilspisset. En mislykket nordkoreansk rakettest søndag ser ut til å ha gitt et pusterom, men det kan bli kortvarig.

Kim Jong-uns regime forsikrer at rakettestene vil fortsette, trass i internasjonal fordømmelse. Samtidig tyder etterretningsrapporter på at landet forbereder en ny kjernefysisk prøvesprengning.

Amerikansk linjeskifte?

Under sitt besøk i Sør-Korea tidligere denne uken uttalte USAs visepresident Mike Pence at tiden med «strategisk tålmodighet overfor Nord-Korea er over.» En amerikansk hangarskipgruppe er nå i farvannene utenfor den koreanske halvøy.

Nord-Korea er foreløpig neppe i stand til utstyre interkontinentale raketter med atomvåpen. President Donald Trump har gjort det klinkende klart at han ikke kommer til å tillate at det skjer heller.

Spørsmålet er hvordan han skal hindre det.

Får katastrofale følger

Tidligere har Pyongyang ikke bøyd av for trusler og sabelrasling. Slik standhaftighet er rasjonelt sett fra regimets perspektiv. Bare på den måten kan det fortsette den utpressingspolitikken overfor omverden som drives frem av våpenprogrammet.

Den nye i dagens situasjon er at diktaturet i Nord-Korea i likhet med resten av verden er usikker på mannen i Det hvite hus. Dersom Pyongyang kommer til at Trump faktisk kan gjøre alvor av truslene og angripe Nord-Korea militært, kan regimet se seg best tjent med å gripe til våpen først.

Derfor er det høye spenningsnivået farlig i seg selv. Situasjonen kan komme ut av kontroll. En krig i Korea får katastrofale følger for hele Øst-Asia.

Kina sitter med nøkkelen

Nøkkelen for å unngå det verst tenkelige scenariet ligger nå som før i Beijing, Nord-Koreas eneste allierte og økonomiske livline.

Kina er ikke interessert i et sammenbrudd i Nord-Korea med uberegnelige følger i form av nød og flyktningkrise, men er samtidig inderlig lei det paranoide diktaturet til Kim Jong-un.

Kina må overtales til å legge større politisk og økonomisk press på Pyongyang. Til det trengs diplomatisk kløkt, særlig fra USA.

Under presidentvalgkampen skjelte Trump jevnlig ut Kina og la nærmest opp til handelskrig. Et verre utgangspunkt er det vanskelig å tenke seg.

Nå er tonen blitt en annen. Etter sitt møte med president Xi Jinping i begynnelsen av april uttalte Trump at samtalene hadde vært «fantastiske». Substansen i dem sa han mindre om.

Forholdet mellom Washington og Beijing er ennå ikke slik at de er i stand til å finne en felles tilnærming overfor Nord-Korea. Men dette er veien å gå for å løse en krise som blir farligere for hver dag som går.