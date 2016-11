Aftenposten mener: For tidlig å endre norske forsvarsprioriteringer

Donald Trump vant presidentvalget i USA, og verden er i gang med å finne ut hva det vil bety på en rekke områder.

Et av områdene som kan bli påvirket, er USAs forhold til NATO. Dermed kan det få innvirkning på diskusjoner om Forsvaret her hjemme.

Høyre, Frp og Arbeiderpartiet ble tirsdag enige om en langtidsplan for Forsvaret. De øvrige partiene, også regjeringens støttepartier KrF og Venstre, står utenfor enigheten.

Det bunner blant annet i uenighet om såkalt konsept, eller hvilken type forsvar som er riktig for Norge i fremtiden. I tillegg har det vært uenighet om hvor mye som skal brukes på forsvar særlig neste år, noe som blant annet kan forklares med uklarhetene rundt landmakten.

Planen burde vært behandlet i Stortinget før sommeren, men det fikk ikke Regjeringen til. Dermed ble langtidsplanen dratt inn i budsjettforhandlingene med alt det førte med seg av uoversiktlige komplikasjoner. Det politiske håndverket kunne definitivt vært bedre med denne viktige planen.

Fredag leverte Stortinget sin innstilling, og vi har fått en langtidsplan som skal gjelde de neste årene. Som med andre langtidsplaner betyr ikke det at alle detaljer er hugget i stein. Forliket åpner da også for justeringer med utgangspunkt i ny informasjon knyttet til landmaktutredningen, og slik må det være.

Sikkerhetspolitiske endringer har vært en driver i de forandringene planen representerer, og de endringene er heller ikke statiske. Men det vesentlige nå, er at et solid flertall på Stortinget er enige om en plan som det er mulig å bygge videre på.

Diskusjonen om Norges forsvar kan påvirkes mye av det som skjer i USA, eller lite. Det vet vi ikke ennå, og det skaper usikkerhet. Men det er alt for tidlig å slå fast at valget av Trump åpner for omkamp om hvordan Forsvaret skal utformes og prioriteres.

Det som er sikkert, og som ikke er nytt med Trump, er at Norge og andre NATO-land må bruke mer på forsvar, sannsynligvis mer enn det som ligger i langtidsplanen nå. Det fordrer tydelige prioriteringer i budsjettarbeid, og at andre gode saker må vike.

Men i første omgang er det grunn til å glede seg over at et solid flertall har klart å enes om en langtidsplan. Endringer av den må styres av konkret innsikt om endringer i sikkerhetssituasjonen, ikke av inntrykk av hva USAs nye president kan komme til å gjøre.