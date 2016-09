Aftenposten mener: Fortsett sykkelsatsingen

Signe Dons

Syklistene genererer mest uro og kjefting i Oslo-trafikken på grunn av dårlig tilrettelegging. Dette er et av hovedfunnene i en prisbelønnet masteroppgave av Mari Andrine Hjorteset.

Syklistene skifter ofte arena: ut i gaten, opp på fortauet, og ut i gaten igjen. Det er den trafikantgruppen som er mest åpen for å bryte trafikkreglene.

Dette får konsekvener. Rundt 50 prosent av fotgjengerne mener syklistene er lite hensynsfulle, fremgår det av oppgaven.

I det store og hele bekrefter den noe alle som beveger seg rundt i Oslo-trafikken har hatt mistanke om. Samspillet mellom trafikantene fungerer stort sett bra, men syklistene er et uroelement.

Bedre, men mye ugjort

Oslo er blitt en bedre sykkelby de siste årene. Flere og tydeligere markerte sykkelveier gjør det enklere og sikrere å ta seg rundt på sykkel.

Hjortesets oppgave viser tydelig betydningen av at sykkelen får egne traseer, også av hensyn til andre trafikanter. Men dårlig fremkommelighet er ingen unnskyldning for å oppføre seg bøllete.

Halvparten av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Skal utslippene ned, må sykkelbruken opp. Gevinsten for folkehelsen er ubestridt.

Derfor må kommunens sykkelprosjekt videreføres.

Sykkelby for alle

Andelen sykkelreiser økte fra seks til åtte prosent fra 2005 til 2015. Det er for lite. Målet er at den skal øke til minst 16 prosent i 2025.

Like viktig er det at alle befolkningsgrupper sykler. I dag er den typiske Oslo-syklisten en ung eller middelaldrende, sprek mann som sykler til og fra jobb. Hele to av tre syklister er menn.

Skal man nå målet om en sykkelby for alle, kan det ikke bare satses på det mye omtalte hovedsykkelveinettet som primært er for dem sykler langt. Nettet må ære tett og finmasket slik at også eldre og barn og unge bruker sykkel.