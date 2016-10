Aftenposten mener: Fredsprosessen i Colombia må fortsette

JOHN VIZCAINO

Det begynner å bli en vane: Meningsmålinger sier én ting, valgresultatet noe annet. Også seierherrene ble sjokkert da et knapt flertall – 50,24 prosent – av colombianerne søndag sa nei til fredsavtalen som skulle gjøre slutt på den langvarige borgerkrigen i landet.

Colombia har ikke tradisjon for høy valgdeltakelse, men et fremmøte på 37,4 prosent i en folkeavstemning om avtalen mellom regjeringen og den venstreorienterte geriljaen FARC, er katastrofalt dårlig.

Tilfeldigheter har spilt inn: Den karibiske kysten var rammet av uvær, noe som gjorde fremmøtet enda lavere i denne klare ja-regionen.

Misnøye med straffrihet

Men likegyldighet og et stort antall nei-stemmer kan selvsagt ikke bare tilskrives tilfeldigheter. Mange colombianere er misfornøyde med at fredsavtalen i det store og hele la opp til straffrihet for geriljakrigerne. Selv for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten skulle det ikke vanke mer enn noen års samfunnstjeneste, forutsatt at de skyldige tilsto og ofrene fikk erstatning.

Også andre deler av avtalen er kontroversielle, for eksempel de som handler om fordeling av jord og om politiske rettigheter for FARC. Det var meningen at geriljakrigerne i sin nye rolle som politikere skulle sikres et antall seter i parlamentet i en overgangsperiode, riktig nok med kun talerett, ikke stemmerett.

Frykter ny krig

Spørsmålet er hva som skjer nå. Pessimistene frykter at de 7000 soldatene FARC har under våpen, dels i Colombia, dels på Cuba, nå vil ta opp kampen igjen. I verste fall kan FARC gjøre felles sak med den mindre geriljagruppen ELN, som ikke har inngått avtale med regjeringen.

Det positive er at både president Juan Manuel Santos og FARCs ledere har gjort det klart at våpenhvilen, som trådte i kraft i august, skal bestå. Det blir nye samtaler i Cubas hovedstad Havanna.

Må forhandle seg i fengsel

Cuba har, sammen med Norge, bistått som tilrettelegger for fredssamtalene. Utenriksminister Børge Brende har lovet at også Norge skal gjøre sitt for å hjelpe fredsprosessen videre.

De nye forhandlingene blir ikke enkle. Antagelig blir FARCs lederskap nødt til å godta strengere straffer for at en revidert avtale skal kunne godtas i en ny folkeavstemning. På den annen side: 7000 soldater og deres familier trenger en fremtid, ikke en forlenget og utsiktsløs krig.

