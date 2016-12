Aftenposten mener: Høstens søppelkaos kan ikke fortsette

Høsten 2016 gikk inn i historiebøkene som den store søppelhøsten i Oslo kommune.

Kommunen opererte med en overgangsperiode på fire til seks uker med innkjøringsproblemer etter at operatøren Veireno i oktober overtok ansvaret for all søppelhenting i Oslo. Den perioden viste seg å være altfor kort.

I november begynte kommunen å operere med dagbøter på grunn av mangelfull søppeltømming. Situasjonen er langsomt blitt bedre, men så sent som i midten av desember ble det fortsatt samlet inn mindre søppel enn det skal i en normaluke.

På etterskudd med papp og papir

Veireno varslet at de ville være i rute oppunder jul. Innhenting av husholdningsavfall ble prioritert. Dette var isolert sett en riktig avgjørelse på grunn av problemer med lukt, rotter og overfylte søppelrom.

Men det har betydd at henting av papp og papir har måttet vente, mange steder i ukesvis. Følgen er at fulle containere før jul er blitt enda fullere nå i romjulen.

Konsekvensen av det vedvarende søppelkaoset i Oslo er at systemet for kildesortering og resirkulering truer med å bryte sammen. Hva gjør folk med papp og papir når containerne står der med gapende lokk? De kaster det i kassen for restavfall, selvfølgelig.

Etter mange år med kildesortering i Oslo skulle man ikke tro at situasjonen som har oppstått, var mulig. Det er pinlig, ikke bare for operatøren, men også for Renovasjonsetaten og byrådet.

Problemet er ikke anbudssystemet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har fra bystyrets talerstol slått fast at avfallshåndteringen denne høsten har vært «fullstendig uakseptabel.» Det har han helt rett i.

Han har også rett i at anbudssystemet i seg selv ikke er problemet, etter at SV og Rødt hentet frem noen av sine kjepphester og brukte kaoset som argument for at kommunen selv må foreta søppelhentingen.

Veireno vant anbudet med en plan om å utnytte kapasiteten på avfallsanleggene bedre. En ny toskiftordning gir mer spredt levering av avfall, og driften i gjenvinningsanleggene blir jevnere. Dessuten sprekker færre grønne poser under transport i Veirenos biler. Det er godt nytt for produksjonen av biogass.

Politisk ansvar at systemet fungerer

Alt er med andre ord ikke helsvart etter at Veireno overtok. Men både selskapet og Renovasjonsetaten undervurderte hvor komplisert omleggingen var. Dermed klarte ikke Oslo i høst å yte den grunnleggende kommunale tjenesten det er å håndtere byens søppel.

Problemene kan ikke fortsette utover vinteren. I siste instans er det byrådets ansvar å sørge for at Oslo har et fungerende renovasjonssystem.