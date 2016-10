Aftenposten mener: IS' kalifat står for fall

Tiden er i ferd med å renne ut for Den islamske statens (IS) kalifat. Siden januar har terrororganisasjonen mistet 25 prosent av området de kontrollerte i 2015.

Mosul, organisasjonens største by i Irak, er nå under angrep.

En kamp om Raqqa, organisasjonens hovedstad i Syria, er også nært forestående, ifølge USAs forsvarsminister Ashton Carter.

Mister rekrutteringsgrunnlag

Alt tyder på at IS vil tape de to byene. Organisasjonen er sterkt underlegen både når det gjelder mannskap og militær slagkraft. Dermed kan kalifatet som har eksistert siden juni 2014, være historie om noen måneder.

Territoriell kontroll har vært en viktig merkevare for IS. Opprettelsen – og opprettholdelsen – av et kalifat har vært viktig for å skape entusiasme og tiltrekke seg fremmedkrigere.

Derfor er det et kraftig tilbakeskritt for organisasjonen om de mister sine to største byer.

Parallell til Al-Qaida

Terroristene vil fortsette å være en trussel selv om de mister mesteparten av sin «stat».

Terrorekspert Brynjar Lia trekker en parallell til Al-Qaida i Irak da de ble slått militært i 2007–2008. Terrororganisasjonen la om strategien, gikk under bakken og fokuserte på målrettede og dødelige terrorangrep.

Trolig vil IS forsøke noe lignende. Abu Muhammad al-Adnani, gruppens tidligere talsmann, sa i mai at planen er å trekke seg ut i ørkenområdene som ligger på grensen mellom de to landene.

Kampen mot terrororganisasjonens territorielle kontroll går kanskje mot slutten, men kampen mot IS vil bli langvarig og vanskelig.

Forsmådde sunnimuslimer

For å bekjempe IS på lang sikt er det nødvendig med en helhetlig strategi for området.

Den internasjonale koalisjon og lokale myndigheter i Irak og Syria har en enorm oppgave foran seg. De må sørge for at landenes sunnimuslimer igjen får reell politisk innflytelse.

Dette er naturligvis lettere i Irak enn i Syria, hvor borgerkrigen er i ferd med å legge store deler av landet i ruiner.

Hvis dette ikke gjøres, vil terrororganisasjoner som Den islamske staten, fortsette å finne et rekrutteringsgrunnlag i forsmådde sunnimuslimske områder også etter at Mosul og Raqqa er gjenerobret.

Fare for nye organisasjoner

Når den militære delen av kampen mot IS går mot slutten, må det settes inn umiddelbare stabiliseringstiltak som bygger opp et minimum av infrastruktur.

På lengre sikt er det støtten til sunnimuslimsk bestemmelsesrett som er det avgjørende for å beholde freden.

Hvis ikke det skjer, vil ikke bare IS bestå i skyggene.

Da vil det trolig også dukke opp nye, brutale terrororganisasjoner som vil ryste regionen i lang tid fremover.