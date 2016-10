Aftenposten mener: Ingen særbehandling for Therese Johaug

Therese Johaug har testet positivt på det forbudte stoffet clostebol – et syntetisk anabolsk steroid som står på WADA-listen over forbudte stoffer.

Både A- og B-prøven er positiv.

Det er de kalde fakta i de siste døgns opphetede spekulasjoner rundt Norges skijuvel.

Mange spekulasjoner

Det er forståelig at det kastes frem mange teorier. Dette fremstår som en pussig sak.

Leppekremen som Johaug har brukt og som utpekes som synderen, kommer ofte med en klar advarsel mot doping.

Landslagslege Fredrik S. Bendiksen har tatt på seg all skyld og trakk seg torsdag fra sin stilling med øyeblikkelig virkning.

Langrennsløperen hevder selv at hun er helt uskyldig, og Antidoping Norge mener det er ingenting som tyder på at mengden stoff har prestasjonsfremmende effekt.

Slik fortsetter vurderingene, utsagnene og antagelsene. Men spekulasjonene bør få ligge, og tårene bør tørkes bort.

Det er nå vi får testet det antidopingsystemet Norge har sverget troskap til i alle år. I andre saker med samme stoff, er utestengelse på mellom ett og to år det vanligste. Strafferammen er på fire år.

Reglementet må følges

Først skal Antidoping Norge arbeide for å få belyst alle sider av saken. Deretter skal den uavhengige påtalenemnda avgjøre om saken skal henlegges eller om det skal tas ut påtale.

Ved påtale skal saken opp for domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Særlig blir Therese Johaugs egen aktsomhet et viktig punkt.

Blir hun funnet skyldig i brudd på dopingbestemmelsene, er det klart hun skal utestenges.

Det er avgjørende at reglementet nå følges til punkt og prikke for å bevare restene av troverdighet som finnes i norsk langrennssport.

Må endre praksis

Samtidig som Antidoping Norge må få ro og tid til å arbeide med Johaug-saken, bør det skje en omfattende opprydding innad i Ski-Norge.

Astmasaken til Martin Johnsrud Sundby og leppekremen til Johaug kommer med mindre enn tre måneders mellomrom.

To saker på så kort tid kan ikke være tilfeldig. Fremtiden til norsk skiidrett er avhengig av at miljøet finner ut hvorfor disse sakene kunne skje, og hvordan unngå at det gjentar seg i fremtiden.

Usikkerheten vil uansett hefte ved norske langrennsløpere i lang tid fremover.

Den troverdigheten Ski-Norge har hatt gjennom årtier, er ødelagt på mindre enn tre måneder.