Aftenposten mener: Kampen om E18 hardner til

Regjeringen har endelig lagt frem sin hele Nasjonal Transportplan, som kunne hatt «mer til alle» som overskrift. Rundt én billion kroner er nå planlagt på samferdselsprosjekter over hele landet frem til 2030. Pengebruken kan vise seg urealistisk, dersom de økonomiske prognosene slår til.

Selv med en slikt utgiftsnivå må noe nedprioriteres, og rundt om i landet er det mange som mener seg berettiget til å være misfornøyd.

E18-utbyggingen vest for Oslo peker seg imidlertid ut som det eneste prosjektet som skaper misnøye til tross for at det ligger inne i transportplanen. Årsaken er vilkåret om «en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18», gjort «slik at fordyrende løsninger unngås».

Dette er i praksis i strid med den nøye fremforhandlede avtaleteksten for Oslopakke 3-samarbeidet som ble vedtatt i fjor. I avtalen mellom Oslo- og Akershuspolitikerne legges det opp til en fordyrende løsning nettopp ved at utbyggingen ikke blir «helhetlig og sammenhengende». Partene ble kun enige om hvordan de første kilometrene fra Oslo-grensen til Strand i Bærum skulle utformes.

Resten av E18-utbyggingen ble eksplisitt utelatt, og partene ble strengt tatt enige om å være uenige. Før eller siden ville det være nødvendig med en ytterligere avklaring. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som lenge har ivret for full utbygging, ser ut til å ville ha en slik avklaring nå.

Lokalpolitikerne er neppe lystne på å åpne Oslopakke 3-forhandlingene igjen. Riset bak speilet er imidlertid at nasjonalforsamlingen kan komme til å overkjøre den lokale enigheten. Til slutt er det Stortinget som bestemmer, hvilket også gjør at E18-prosjektet nok en gang kan ende som valgkampsak.

En statlig overkjøring vil være uheldig for videre utviklingen av Oslopakke-samarbeidet, som har vært en fordel for hovedstadsregionen. Det vil også reise spørsmål om det er vits i å prioritere og samarbeide lokalt, dersom Stortinget uansett velger å ignorere de lokale prioriteringene.

På den annen side er det vanskelig å se hvordan Oslo-byrådet og Akershus-politikerne skal klare å diskutere seg frem til en helhetlig enighet om E18. Utbyggingen virker å være en nesten uoverkommelig nøtt. Asker og Bærums oppfatning om at prosjektet har ventet lenge nok møter Oslos holdning om at en kapasitetsøkning inn mot Oslo sentrum er uaktuelt. Selv om kompromisser som regel er å foretrekke, er faren å ende opp med et dyrt prosjekt der de største gevinstene blir forhandlet bort på veien.