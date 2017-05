Aftenposten mener: LO gjør klokt i å hegne om EØS

EØS-avtalen er blitt et av de store temaene for Landsorganisasjonens kongress, ikke så mye på talerstolen som i kulissene. Hele uken har redaksjonskomiteen arbeidet for å kunne legge frem et kompromiss. Dette ventes fredag morgen eller formiddag.

Antagelig blir det foreslått – og vedtatt – at LO skal fastholde sitt lite entusiastiske ja til avtalen som knytter Norge til EUs indre marked. Det er uklart om det kommer inn mer kritiske formuleringer enn dem Kongressen vedtok i 2013.

Enkelte tariffavtaler inngått i Norge er kommet i konflikt med EØS-retten, for eksempel Transportarbeiderforbundets tariffavtale for havnearbeiderne. Dette brukes som argument av dem som mener EØS har skylden for mange av problemene i norsk arbeidsliv. EØS-tilhengerne mener derimot at disse problemene i hovedsak ikke kan knyttes til avtalen.

Tidligere fantes den grunnleggende motstanden mot EØS mest i forbundene for ansatte i offentlig sektor. Senere har den økt også i Fellesforbundet, som primært organiserer industriarbeidere.

Nøkterne tillitsvalgte

En av årsakene til at fagbevegelsen fortsatt står sterkt i Norge, er at de fleste tillitsvalgte forholder seg praktisk og nøkternt til virkeligheten: Delegatene på LO-kongressen prioriterer å diskutere hvordan de skal øke kompetansen i arbeidslivet, bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samt øke organisasjonsgraden.

Hva EØS angår, innser de fleste at avtalen har en del av æren for at det har gått bra for norsk næringsliv – og dermed for landet – etter at folkeflertallet sa nei til norsk EU-medlemskap i 1994.

Solidariteten på tvers er også tydelig. Det ser man for eksempel når delegater fra offentlig sektor viser forståelse for bekymringene til ansatte i eksportindustrien. De sistnevnte vil rammes hardest dersom EØS bortfaller uten god erstatning.

Sikringskost

Delegatene vet dessuten at et nei til EØS ville falle på politisk steingrunn. Avtalen er et kompromiss som holder hjulene i gang både i næringslivet og politikken. Den vil ikke bli rørt av seriøse politikere med mindre ytre forhold setter den i spill.

Det er for eksempel vanskelig å se for seg et regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet og eventuelt SV uten EØS. Nettopp regjeringsskifte er LOs største ønske på kort sikt.

Ved å vedta et kritisk ja til EØS-avtalen, for så å ta de konkrete kampene innenfor denne rammen, vil LO fortsatt stå støtt i norsk virkelighet. EØS-avtalen er intet festmåltid, men nødvendig sikringskost.

