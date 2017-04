Aftenposten mener: Legg press på Tsjetsjenias president

Det er ikke ofte menneskerettighetsbrudd i Kaukasus skaper de store overskriftene. Så når nyheten om at Tsjetsjenia har arrestert et hundretall homofile går verden over, sier det noe om brutaliteten i det som har kommet frem.

Rapportene fra den russiske delrepublikken, først publisert av den uavhengige avisen Novaja Gazeta i Russland, er som fra en annen tid.

Personer med antatt «avvikende legning» skal ha blitt bortført, plassert i fangeleirer, avhørt og torturert om sin egen og andre bekjentes legning. Bortføringene har vært så omfattende at det kan synes å være en del av en koordinert kampanje, ifølge Amnesty.

Brutaliteten i historiene suppleres av absurditeten i svaret fra tsjetsjenske myndigheter. Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov benektet denne uken for at bortføringene har funnet sted.

Alvi Karimov, talsperson for Kadyrov, utdypet hvorfor: Det finnes nemlig ingen homoseksuelle i delrepublikken.

Tradisjoner

Kadyrov er president i Tsjetsjenia fordi Vladimir Putin trengte noen til å slå hardt ned på islamistiske terrorister. Den tsjetsjenske presidenten har siden bygget egen maktbase ved blant annet å spille på tradisjonelle verdier.

Tsjetsjenia er i all hovedsak et konservativt, muslimsk samfunn der familiebånd står sterkt. I Kadyrovs retorikk truer homofile og personer med «avvikende legning» stabiliteten i det tradisjonelle samfunnet. Det er derfor risikabelt, for ikke å si farlig, å være homofil i Tsjetsjenia.

Slik har det vært lenge. Rachel Denber i Human Rights Watch, sier likevel i et intervju med Vox at utviklingen har eskalert. Først var det en bølge av bortføringer i mars, så en ny i april.

Legge press

Verdenssamfunnet må legge press på russiske og tsjetsjenske myndigheter slik at de arresterte blir frigitt og at det ikke kommer nye «bølger». Meldingene om dødsfall på grunn av tortur, må etterforskes.

Europarådet har heldigvis sendt brev til Russlands høykommissær for menneskerettigheter, Tatjana Moskalkova, og bedt henne om å etterforske menneskerettighetsbruddene.

Moskalkova bekrefter at de vil granske, men understreker at det så langt ikke er kommet noen «formell klage» fra noen av ofrene. Det er ikke en holdbar unnskyldning. Selv om ingen berørte har våget å levere en formell klage på myndighetene, er rapportene og anklagene så grove at de krever etterforskning.

Derfor må Europarådet, og andre lands myndigheter, opprettholde og forsterke presset på både Ramzan Kadyrov og russiske myndigheter. Behandlingen av seksuelle minoriteter i Tsjetsjenia er uholdbar.