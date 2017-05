Aftenposten mener: Lettvint om pensjon

Da pensjonsreformen ble vedtatt i Stortinget, innebar det en tverrpolitisk enighet om at de løpende pensjonene skal øke saktere enn lønningene til dem som er i arbeid. Regjeringens svar i 2017 er at pensjonistene får kompensert for dette i form av skattelettelse. Så mye for politisk ryggrad.

En slik underregulering av pensjonene er ikke nødvendigvis populær, men den kan forklares på flere måter. En vei inn er å argumentere for at det er bedre å få de høyeste pensjonsutbetalingene tidlig i pensjonistlivet, fremfor senere. Uansett er underreguleringen en del av en reform som skal gjøre velferdsstaten og pensjonssystemet vårt mer bærekraftig. Effekten blir svekket hvis alle som mener at de i perioder taper på reformen, skal kompenseres for det.

Alle unner pensjonistene gode levekår. Mange i gruppen pensjonister har fått markant forbedret levestandard de siste tiårene, som mange andre nordmenn. Pensjonsreformen gir store muligheter for å kombinere pensjon og inntekt. Noen av pensjonistene får ikke glede av den muligheten. Noen av dem ville få det hvis pensjonsreformen ble gjennomført i offentlig sektor. Andre har ikke mulighet til det heller. Da må ekstrainnsats målrettes mot dem som trenger det mest. Denne typen skattelettelse fremstår som et hemningsløst frieri overfor en viktig velgergruppe. Det er hverken ansvarlig eller omtenksomt med tanke på barnebarna til de samme velgerne. Men de har ikke nødvendigvis stemmerett.

Tidligere har Regjeringen valgt å redusere avkortningen i pensjon for gifte og samboende pensjonister. Minstepensjonen er også økt. Det gir dessuten liten mening å snakke om pensjonister som en enhetlig gruppe. Bildet er ikke entydig. Også her må virkemidlene være mer treffsikre for ikke å undergrave effekten av for eksempel pensjonsreformen.

Når Regjeringen velger å bruke 840 millioner kroner på denne skattelettelsen, illustrerer det at pensjonsreformen er politisk tung å dytte fremover. Det er ikke uten grunn at tidligere statsminister Jens Stoltenberg regner reformen som sin største seier fra sin regjeringsperiode. Men reformen er ikke i mål. Offentlig sektor gjenstår. Ideelt sett burde arbeidet med å videreføre reformen inn i offentlig sektor ha kommet lenger. Det lover ikke godt for Regjeringens kraft til å gjennomføre i denne saken når den velger skattelettelser så snart det begynner å bli vanskelig.