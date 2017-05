Aftenposten mener: Løfterike signaler fra Berlin

Med alt uværet som herjer verdenspolitikken, er det grunn til å glede seg over innslagene av sol og ro. Mandag tok Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron turen til Berlin for å møte Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

De to moderate og EU-vennlige sentrumspolitikerne står godt til hverandre. Samtalene handlet ikke bare om de dype økonomiske problemene i Frankrike, men også om behovene for reformer i eurosonen. Macron ønsker seg blant annet en felles europeisk finansminister.

Flere av hans forslag vil kreve endringer i EUs traktatverk, noe tungvekterne i EU har avvist de siste årene, ikke minst fordi Unionen har stått i dyp krise.

Nå er det visst ikke så utenkelig lenger. Macron sa at det har vært et fransk tabu å røre ved spillereglene i EU, men at dette nå er borte. Merkel sa at hun lenge har vært irritert over alle som avviste å røre ved traktatene: «Tyskland kan være med på endringer dersom det vil styrke eurosonen», sa Merkel.

De strutter av selvtillit. Macron vant presidentvalget klart og har gode utsikter for parlamentsvalgene i juni. Det nye og nylig omdøpte sentrumspartiet hans, La République En Marche, kan til og med få flertall.

Merkel har armslag

Like før avreise til Berlin utnevnte den tidligere sosialisten Macron en statsminister fra det tradisjonelle konservative partiet, noe som øker sjansene hans til å trekke folk fra begge sider av høyre-venstre-skillet.

Merkel er også på høyden igjen, etter en tung periode. Meningsmålingene er bedre, og partiet hennes har vunnet tre delstatsvalg på rad. Det meste tyder på at Merkel, som alt har 12 år ved makten, fortsetter etter parlamentsvalget i september.

I tillegg går tysk økonomi svært godt nå. Det gjør det lettere for Tyskland, det tradisjonelle lokomotivet i EU-samarbeidet, å drive aktiv europapolitikk.

Det kan ligge til rette for at den fransk-tyske aksen igjen blir en drivkraft i EU. Macrons nyutnevnte statsminister, Édouard Philippe, snakker til og med tysk.

Mangler klart mandat

På den annen side: Også Macrons forgjenger, François Hollande, startet med et muntert besøk i Berlin. Det gikk som kjent galt med ham. Macron kan også mislykkes med sine reformplaner.

Presidenten må dessuten ikke glemme at euroskeptiske kandidater fikk over førti prosent av stemmene i presidentvalgets første runde. Han har ikke noe glassklart mandat for å satse sterkere på EU.

Møtet i Berlin skjedde i solskinn, både billedlig og bokstavelig talt, men vær skifter som kjent raskt.

