Aftenposten mener: Mørket over London

London. Byen som er kjent for glede, mangfold, det vakre og det oppsiktsvekkende. Hovedstaden som rommer så mange, som alltid har funnet plass til flere, som raust ønsker nye uttrykk for liv velkommen, er rammet igjen. Bak står de mørke kreftene som vil alt det gode ved London til livs. De syv som ble drept natt til søndag, og de flere titalls som ble skadet, skal vise Storbritannia at ingen kan være trygge for terroristenes forskrudde logikk. Målet er å skape inntrykk av at hvem som helst kan kjøres ihjel av en lastebil, eller bli stukket med kniv. Det skaper selvsagt frykt.

Noen få dager før valget rammer det ekstra hardt. Det er dager som skal brukes til politisk debatt, folkemøter og valgkamp. Dager der de britiske borgerne skal møte hverandre i knallharde, ikke-voldelige basketak om Storbritannias fremtid. Søndag varslet partiene en pause i valgkampen, noe som er forståelig. Selv Brexit blir smått med volden innenfra som bakteppe.

Londons rasende ordfører Sadiq Khan (L) og statsminister Theresa May (C) sier likevel det viktige: Valget kan ikke utsettes. Demokratiet kan ikke settes på vent. Det er jo nettopp slike prosesser som er kontrasten til terroristenes destruktive verdenssyn.

Sikkerhet har vært et tema, og må fortsatt være et tema frem mot valgdagen. Storbritannia har slitt med sterke islamistiske miljøer i lang tid. Seniorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt kalte Storbritannia «jihadistenes nervesenter i Europa» etter angrepet i Manchester. Tre angrep i løpet av få måneder demonstrerer en maktesløshet som velgerne må få forklaringer på. De radikale miljøene i Storbritannia har inspirert terrorister i andre europeiske land og har bidratt til radikalisering av personer i blant annet Norge. Theresa Mays respons er tøffere nå enn etter Manchester. Nok er nok, sier hun, og ber alle jobbe for å ødelegge de ekstremistiske miljøene som så lett tyr til vold.

Borough Market, der flere ofre ble knivstukket, er over 1000 år gammelt. Storbritannia er et av verdens eldste demokratier. Terroren som rammer nå vil få sin plass i britenes innholdsrike historie. Frykten den skaper vil ikke bli glemt. Ofrene skal ikke glemmes. Men skadeomfanget kan begrenses. Når terroren er knust huskes den forhåpentligvis ikke som mer enn en destruktiv historisk parentes som fant sin ende. Og det uten at britene lot den ødelegge overbevisningen om at det åpne, liberale, demokratiet er den eneste mulige samfunnsformen.