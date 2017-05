Aftenposten mener: Møt homohat med argumenter, ikke ytringsforbud

Politiet nekter ikke den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» å marsjere i Fredrikstad.

Det betyr at organisasjonen mest sannsynlig vil avholde marsj og taler 29. juli i år under parolen «Knus homolobbyen».

Det er en riktig avgjørelse av politiet, selv om man er aldri så mye imot budskapet. Grunnlovens paragraf 100, retten til å ytre seg, står sterkt, og også nazister har rett til å demonstrere sitt syn.

Urovekkende utvikling

Det betyr ikke at marsjen, parolen eller organisasjonen skal møtes med likegyldighet. Både organisasjonens meninger og fremgang vekker minner fra en tid som flertallet av nordmenn håpet var forbi, og utviklingen må ikke ignoreres.

NRK har gjennomført en grundig og skremmende kartlegging av «Den nordiske motstandsbevegelsen», en gruppering som mener at Norge er okkupert av en jødisk-sionistisk konspirasjon.

Organisasjonen har sitt tyngdepunkt i Sverige hvor den har gjennomført demonstrasjoner med flere hundre demonstranter.

Der har de marsjert i uniform, med faner, skjold og flagg. I noen tilfeller har demonstrasjonene resultert i alvorlige voldshendelser.

I Norge består organisasjonen kun av noen titalls aktivister, ifølge NRK. Miljøet har imidlertid hatt større aktivitet de siste årene og de opererer med en større selvtillit enn tidligere. Til Filter Nyheter sier Jørn Presterudstuen i PST at de frykter en utvikling mot voldelige aksjoner fra disse miljøene også her til lands.

Det all grunn til å undersøke, debattere og ta til motmæle nå og i tiden frem mot demonstrasjonen. Man skal ikke overdrive betydningen til organisasjonen, men trusselen den kan utvikle seg til må tas seriøst.

En mulighet

Skeiv Ungdom Østfold er bekymret for voldelige sammenstøt 29. juli. Det er en berettiget bekymring som politiet skal ta på alvor. Motdemonstranter har også et ansvar for å vise verdighet og ikke gi nazistene påskudd til å bruke vold.

Det er bra at Råde-ordfører René Rafshol (H) offentlig tar så sterk avstand fra budskapet og organisasjonen. Han oppfordrer fylkets ordførere å stå sammen. Det er en oppfordring som forhåpentlig får stor oppslutning.

Ytringsfriheten åpner ikke for forhåndssensur, men hvis det fremkommer ytringer som er trusler eller oppfordrer til vold, bør disse straffeforfølges i etterkant.

Dette er organisasjonens første demonstrasjon i Norge. Nå har politiet og det norske samfunnet en mulighet til å vise hvor grensene går og hvordan det er mulig å møte et forkvaklet menneskesyn med argumenter, ikke med forbud.

