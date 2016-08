Aftenposten mener: Nei til burkiniforbud

I løpet av sommeren har om lag 30 franske byer innført et forbud mot heldekkende badedrakt på stranden. Burkinien, som til forveksling ser ut som en våtdrakt med hette, brukes primært av muslimske kvinner, men er ikke et religiøst påbud i noe land.

Ifølge tilhengere av tiltaket, kan burkinien oppfattes som en provokasjon som øker folks opplevelse av spenninger i samfunnet.

Før helgen valgte den franske grunnlovsdomstolen å oppheve forbudet i byen Villeneuve-Loubet. Godt er det.

Absurd forslag

Frankrikes skille mellom stat og religion er det all grunn til å ha sympati for.

Burkiniforbudet var likevel et kaldt gufs fra en tid som burde ha vært forbi. At myndigheter skal bestemme hva kvinner – eller menn – kan ha på seg på stranden, hører ikke hjemme i et liberalt samfunn. I tillegg til at et slik forbud bryter med grunnleggende prinsipper, er det umulig å forstå hvordan loven skulle håndheves.

Bildet av kvinnen som tilsynelatende blir bedt om å kle av seg et turkist klesplagg av bevæpnede politimenn på en strand i Frankrike, ble symbolet på absurditeten i forslaget.

Kvinneundertrykkende?

I Norge har leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, likevel sagt at hun ønsker et lignende forbud fordi burkini hemmer integreringen.

Hun setter likhetstegn mellom burkini og niqab som kvinneundertrykkende plagg. Niqab er et heldekkende plagg der kun øynene vises. Det hemmer evnen til å utføre oppgaver som innebærer menneskelig kontakt og kroppsspråk, noe som begrunner et forbud i bestemte situasjoner og yrker.

Men å forby heldekkende badetøy på offentlig sted er noe ganske annet.

Sosial kontroll

Det finnes sterke historier fra muslimske kvinner som forteller at burkinien er blitt brukt som middel for sosial kontroll.

Historiene må tas på det største alvor. Alle former for tvang skal motarbeides.

Men det er mulig å være mot noe uten å gå inn for lovregulering. Det er den sosiale kontrollen, ikke klesplagget, som er det egentlige problemet.

Mer splittelse

Burkiniforbudet handlet om å tillegge et klesplagg en symbolsk kraft som det ikke finnes noen måte å etterprøve.

Resultatet er ikke mindre uro, men mer spenninger, mer mistenkeliggjøring og en større kløft i det allerede splittede franske samfunnet.

