Aftenposten mener: Nei til forbud mot matkasting

Loven som forbyr supermarkeder å kaste mat har nylig trådt i kraft i Frankrike. Italia lefler med den samme ideen, og også i Norge har blant andre KrF og Senterpartiet signalisert at de ønsker å regulere matsvinnet ved å gjøre det ulovlig for butikker å kaste brukbar mat.

Skeptisk til forbud

Å forby noe ingen liker kan høres forlokkende ut, og både bransjen, politikere og opinionen er enige om matsvinnet bør ned. Det er likevel grunn til å være skeptisk til om forbud er riktig virkemiddel for å få bukt med at det årlig kastes rundt 70 kilo mat pr. innbygger i Norge.

Vi er imidlertid på rett vei. Dagligvarebransjen skal ha sin del av æren for at matsvinnet er redusert med 12 prosent siden 2010. En rekke små og store tiltak - fra bedre emballasje til hyppigere reduksjon av pris når holdbarhetsdatoen nærmer seg - har sannsynligvis hatt effekt. Videre er Norges første matsentral opprettet i samarbeid med frivillige organisasjoner, og gjennom denne ble det delt ut mat tilsvarende 1,6 millioner måltider i 2015.

Les også: Ny italiensk lov skal redusere matsvinn med én million tonn

Lavere matsvinn i Norge

I Frankrike er ordninger med matsentraler, der frivillige organisasjoner kan hente overskuddsmat fra butikkjedene, langt mer utbredt i Norge. I Norge vil det være et spørsmål om det finnes apparat til å distribuere maten som kjedene forbys å kaste, spesielt utenfor de store byene.

Å få på plass flere slike matsentraler er sannsynligvis viktigere enn en matkastelov. En effektiv lov vil også være avhengig av at den kan håndheves. Venstre har nå varslet at de ikke støtter ideen om et forbud, blant annet på grunn av byråkratiet og kontrollregimet dette vil medføre.

Det er usikkert hvor stor effekt forbudet vil ha i Frankrike, blant annet fordi butikker på under 400 kvadratmeter er unntatt fra forbudet. Boten på rundt 30.000 kroner er heller ikke avskrekkende. Selv om estimater for matsvinn er usikre, tyder tallene på at Norge har et betydelig lavere matsvinn enn Frankrike i dag.

Norske forbrukere viktigst

Dagligvarebransjen har vist vilje og evne til faktisk å redusere matsvinnet på andre måter enn ved å bli utsatt for sanksjoner og restriksjoner. Det er også verdt å huske at rundt to tredjedeler av matsvinnet skyldes at den jevne norske forbruker kaster for mye mat i søppelbøtten. Potensialet for matsvinnsreduksjon er med andre ord større hos den jevne nordmann enn hos kjedene.

Forbud er et virkemiddel som generelt sett bør brukes med varsomhet. Når ingen er uenige om målet, er fortsatt samarbeid om å redusere matsvinn bedre enn trusselen om sanksjoner.