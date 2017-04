Aftenposten mener: Ny byggeforskrift kan gi lavere bokvalitet

Regjeringen har avsluttet høringsrunden for den nye forskriften som regulerer minimumskrav til byggkvalitet. Forskriften, kalt Tek17, skal erstatte Tek10, mest kjent for sitt strenge arealkrav for rullestoler.

En del av endringene som foreslås er fornuftige. Tekniske forenklinger og forbedringer, og klarere språk og bedre struktur, må hilses velkommen. Samtidig er det flere endringer som mest sannsynlig vil gi dårligere bygg og bomiljøer enn tidligere.

Det mest kostnadsbesparende grepet i det nye forslaget er at det stilles færre krav til innvendig lagringsplass. Å droppe boder i nye prosjekter muliggjør at en større del av byggearealet kan bebos. I arealpressede områder kan befolkningen måtte basere seg av fjernlagre i større grad. Likevel er dagens krav til boder spesielt omfattende. En fjerning av et slikt krav bør kompenseres med økte krav til annen type lagringsplass.

Videre er forslaget om å fjerne krav om utsyn fra soverom problematisk. Verdien av å kunne se ut og blant annet følge værets skiftninger er stor. De nye kravene til snusirkel for rullestol er noe redusert sammenlignet med Tek10. Byggenæringen ønsker en enda større lemping på kravene, mens representanter både fra forskerhold og interesseorganisasjoner for bevegelseshemmede mener at kravene er viktige å beholde.

Noe av bakgrunnen er at en aldrende befolkning skal bo hjemme lenger enn tidligere. Det er derfor viktig at nye bygg utformes med det for øyet. Det er ikke bare rullestolbrukere som trenger mer plass enn en frisk person i sin beste alder.

Det er også fremholdt at forskriftene kun angir lovlige minstekrav. Gitt presset i boligmarkedet mange steder i landet er det likevel grunn til å tro at mange av forskriftens endringer i praksis vil endre normene for hva som i normaltilfeller blir bygget.

Regjeringens hovedformål med endringen har vært å redusere byggekostnadene. Om dette vil føre til biligere boliger for kjøperne, er imidlertid usikkert. Det siste årets boligprisøkninger har andre forklaringer enn byggekostnader, og det er ikke mange år siden boligbyggere i hovedstaden klaget over for lave boligpriser. Det er derfor liten grunn til å bruke boligprisutviklingen som argument for at liberaliseringene i Tek17.

Spesielt i pressområder har statlige krav for byggekvalitet en viktig funksjon for å sikre god kvalitet i det som bygges. Det er å håpe at Regjeringen tar til seg de mange tunge, faglige innspillene som har kommet i høringsrunden, og ikke går like langt i å forringe minstekravene som forskriftsendringene samlet sett legger opp til.