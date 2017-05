Aftenposten mener: Nytt, men svakt håp for Syria

De såkalte «håpene» for Syria har vært mange siden den blodige borgerkrigen brøt ut i 2011. Alle har vist seg falske eller kortvarige.

Det er en skam for verden at intet effektivt er blitt gjort for å stanse denne krigen som til nå har kostet nær en halv million mennesker livet og har drevet millioner på flukt.

På den annen side har tafattheten ikke bare med interessemotsetninger å gjøre, men også med rådvillhet: Hva kunne egentlig vært gjort – og når?

Det finnes nok av eksempler på at storstilt internasjonal inngripen har forverret konflikter, eller i alle fall ikke hatt tydelig positive resultater.

Tirsdag hadde Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump det som omtales som konstruktive samtaler om Syria. Onsdag fant det sted samtaler i Kasakhstans hovedstad, Astana, om våpenhvile. Arbeidet skal fortsette.

I juli møtes Putin og Trump trolig for samtaler i forbindelse med G20-møtet i Hamburg. Kanskje det da kan skje noe vesentlig som peker mot en varig avtale.

Pinlig for Russland

Den bedrede kontakten mellom USA og Russland om Syria kan virke overraskende. Russerne var jo rasende da USA nylig bombet en syrisk flybase som reaksjon mot at president Bashar al-Assad hadde brukt giftgass mot egen befolkning i Khan Sheikhoun.

Én årsak kan være at situasjonen nå er blitt pinlig også for Russland. Det er hevet over tvil at Putins allierte i Syria, president Assad, flere ganger har brukt giftgass mot egen befolkning. En ny rapport fra Human Rights Watch etterlater liten tvil om dette. En FN-rapport fra mars dokumenterer det samme.

Rapportene er ubehagelige for russerne også fordi de knekker landets viktigste diplomatiske seier de senere årene: Avtalen fra 2013 om å ødelegge Syrias kjemiske våpen. Den ble til som resultat av et russisk initiativ som overrumplet USA, men som USA likevel ble med på. Nå er det åpenbart at avtalen var et slag i luften.

Viktig med sikre soner

Viktigst er i første omgang å sørge for våpenhvile og sikre soner for hardt rammede syrere. Nødhjelp må få en sjanse til å nå folk som trenger den. Millionene som er på flukt, må få muligheten til et levelig liv i eget land inntil en ordentlig fredsløsning kommer på plass. De fleste syrerne som er på flukt, vil hjem.

Dessverre er det fortsatt like vanskelig å se hvordan en endelig løsning på krigen skal se ut. Arbeidet må fortsette, og det er å håpe at både Putin og Trump nå bestemmer seg for å bidra positivt.

I mellomtiden er halvgode løsninger bedre enn ingen.

Les flere av Aftenpostens lederartikler: