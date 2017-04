Oljefondet får skryt for å engasjere seg i kampen mot skatteparadiser og aggressiv skatteplanlegging. Selskapene som fondet investerer i, blir bedt om større åpenhet og høyere skattemoral.

Det er fortjent.

Den norske avdelingen av Tax Justice Network sier det slik:

– Det er en liten revolusjon når en av verdens største institusjonelle investorer nå gir et tydelig signal om at investorer krever større åpenhet.

Oljefondet går faktisk såpass høyt på banen at det kan stilles spørsmål ved om fondet selv fullt ut oppfyller de kravene det nå vil stille til selskapene de investerer i.

Langsiktige investorer har grunn til å tenke langsiktig

Oljefondet sier at selskapene bør betale skatt der hvor verdiene og overskuddet skapes – selv når det er mulig å «flytte» overskuddet til andre land med langt lavere skatt. Selskapene bør ikke misbruke at lovverket og skatteavtaler ikke utvikles raskt nok.

Dette bryter med rådende holdninger i finansmiljøer og store selskaper. Det er vanlig å fremstille det som en plikt mot aksjonærene at det betales så lite skatt som overhodet mulig. Da blir det også fort akseptabelt å bevege seg inn i gråsonene, helt ut mot lovens yttergrense.

Her har Panama Papers-avsløringene gitt oss økt innsikt.

Oljefondet begrunner sitt initiativ med at stater er avhengig av at selskaper betaler skatt for å kunne utvikle sine land. Det er igjen forutsetningen for at selskapene kan tjene penger også i fremtiden.

Dette er riktig selv om mange selskaper nok vil mene at fondet her beveger seg inn i politikken og moralismens verden.

Oljefondet tester selv grensene

Oljefondet sitter i glasshus når det gjelder hvordan enkelte deler av fondets virksomhet er organisert. Fondet investerer i eiendom i Europa og USA skjer gjennom datterselskaper i Luxembourg og delstaten Delaware i USA. Valget er gjort for å spare skatt. Jurisdiksjonene hvor eiendommene finnes, får dermed mindre skatteinntekter.

Lederen for Oljefondet, Yngve Slyngstad, vedgår skatteplanlegging, men avviser kritikk. Han mener man kunne skille mellom akseptabel skatteplanlegging og aggressiv, kritikkverdig skatteplanlegging.

Men grensen er vanskelig å trekke. Og den beror på skjønn.

Kanskje er Oljefondets etablering i Luxembourg uttrykk for et grunnleggende kulturproblem: Stadig mer offensiv skatteplanlegging er blitt så vanlig at grensene for hva som blir oppfattet som akseptabelt i internasjonal business, flyttes.

Oljefondet formaninger vil nok ha større gjennomslagskraft hvis fondet ryddet litt i egen praksis. Skatt bør jo beskattes der pengene tjenes.