Aftenposten mener: Oslo trenger en teknologisjef

«Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok», sa Albert Einstein i et av sine ikke så geniale øyeblikk. For skal Oslo også i fremtiden være et godt sted å være, må Oslos politikere tenke på fremtiden hele tiden, selv om det er vanskelig å se hva den bringer.

Et par trender er imidlertid krystallklare i kulen: Folk flytter til byene, og alt som kan kobles til nettet, vil bli koblet til nettet.

Det betyr at Oslo og andre byer kan ta i bruk ny teknologi til å lage tjenester innbyggerne vil ha, som sparer samfunnet for penger og skåner miljøet og klimaet for unødvendige belastninger. Bli en smart by, en såkalt smartby, rett og slett. En kjempemulighet – dersom den gripes – noe som skal diskuteres grundig på Aftenpostens byutviklingskonferanse på Latter tirsdag kveld.

Smertefull historie

I Norge har vi en lang og smertefull historie med offentlige IKT-anskaffelser. Lav kompetanse, mye skreddersøm og dårlig samordning mellom ulike etater har havarert i en lang rekke kostbare mageplask i blant annet det tidligere Rikstrygdeverket, i NAV og Politiet. Høy kompetanse og samordning er med andre ord nøkkelen inn til fremtidens smarte samfunn. Det er også grunnen til at stadig flere byer ansetter en CTO – chief technology officer – som kan sørge for at byens ulike etater har samme mål og navigerer etter samme kart.

Når en organisasjon digitaliseres, endres risikobildet. Et eksempel fra det private kan være Remas Æ-kampanje, der millioner gikk til oppblåsbare Æ-er, og åpenbart svært lite gikk til sikkerhet, ettersom kundedataene lå usikret slik at det var mulig å gå inn på tusenvis av enkeltkunder og se hva de hadde handlet. Rema gjennomførte en kampanje, som de er svært dyktige til, og forsto kanskje ikke at de samtidig gjennomførte en teknologioperasjon med et helt annet risikobilde enn de er vant til. Rema tettet sikkerhetshullet da de ble gjort oppmerksom på det.

Smartere enn Rema

Når en by som Oslo skal bli smart og komme opp med høyteknologiske løsninger for bygg, energi, ressurshåndtering, transport og helse, må Oslo kommune være smartere enn Rema.

Byrådet sier selv at alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres. Det de ikke sier, er at alt som digitaliseres kan hackes – altså at avgjørende samfunnsfunksjoner kan slås ut dersom kommunen fokuserer på populære tiltak, og legger mindre vekt på det kostbare og kjedelige sikkerhetsarbeidet ingen ser.

Oslo trenger en teknologisjef som er smartere enn Einstein. En som tenker på fremtiden hele tiden. For den kommer tidsnok.