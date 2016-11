Aftenposten mener: Oslos søppelkaos må få konsekvenser

Renovasjon er en grunnleggende, kommunal tjeneste. Når en moderne storby som Oslo ikke klarer å håndtere sitt eget søppel gjennom en hel høst, går det på selvbildet løs. Napoli og Beirut er byer man normalt sett ikke finner det nødvendig å sammenligne Oslo med, men at tankene nå går dit, er pinlig både for operatøren, Renovasjonsetaten og byrådet.

Rotter og bøter

Etter syv uker er fortsatt håndteringen altfor dårlig. Kommunen opererer nå med dagbøter overfor operatøren Veireno. Til tross for at det denne uken ble satt inn ekstra mannskaper og biler fra både kommunens og operatørens side, varsler Veireno at de ikke vil være i rute før nærmere jul. Kaoset har ifølge NRK også lokket fram rottene.

Men også politikerne på Rådhuset har kommet på banen med sine kjepphester. SV og Rødt bruker saken til å argumentere for rekommunalisering av søppelhentingen, og flere krever at Oslos innbyggere skal få erstatning. Det forrige byrådet får skylden for at Veireno vant anbudet, selv om tildelingen ikke ble avgjort av politikerne, men av Renovasjonsetaten.

I denne situasjonen er tilnærmingen til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fornuftig. Fra bystyrets talerstol onsdag slo han fast at avfallshåndteringen denne høsten er «fullstendig uakseptabel» og at hans oppmerksomhet i første omgang retter seg mot å løse krisen. Samtidig avviste han at det er anbudssystemet i seg selv som er problemet.

I forrige uke havnet en av Veirenos biler her: Søppel på villspor i skispor

Undervurdering

Det har han rett i. Én åpenbar årsak til problemet er at omleggingen ikke har vært tilstrekkelig forberedt. Veireno vant anbudet med en plan om å utnytte kapasiteten på avfallsanleggene bedre. Avfallet skulle heretter hentes både morgen og kveld. Det er i utgangspunktet en god idé. Men både Renovasjonsetaten og Veireno har undervurdert konsekvensene av denne omleggingen.

Renovasjonsetaten burde ha satt som vilkår at omleggingen innfases over tid, selv om dette ville blitt dyrere for operatøren. Videre er det tilløp til konflikt mellom ledelse og ansatte i Veireno, og det er ytterst kritikkverdig dersom dette er medvirkende årsak til at kommunens innbyggere blir skadelidende.

Må vurdere konsekvenser

Høsten 2016 vil gå inn i historiebøkene som «søppelhøsten» i Oslo kommune. Jo lenger kaoset varer, desto mer påtrengende blir spørsmålet om Oslo kommune valgte riktig da lille Veireno fikk hele kontrakten. Når søppelkaoset en gang er over i Oslo, bør byrådslederen vurdere nøye hva slags konsekvenser det i så fall skal få for Renovasjonsetatens ansvarlige.