Aftenposten mener: På høy tid at Clinton begynner med åpenhet

BRIAN SNYDER / X90051

I årevis har Hillary Clinton måtte tåle hard kritikk for det aller meste. Mye har vært grove overdrivelser og oppspinn, til dels rene konspirasjonsteorier. Hennes helse har vært blant gjengangertemaene.

Til nå har fiendene hennes ikke hatt så mye mer å vise til enn en åpenbart manipulert videosnutt som er sett av mange på YouTube.

Man kan bare ane deres følelse av triumf da de så tv-bildene av en tydelig syk Clinton som søndag avbrøt deltakelsen på en minnemarkering for terroren 11. september 2001 og nærmest falt inn i en bil.

Hang til hemmelighold

Først hevdet hennes folk at Clinton var i fin form. Senere medga de at hun fredag ble diagnostisert med lungebetennelse.

Tross sykdommen, valgte demokratenes presidentkandidat altså å delta på minnemarkeringen. Dette kan og vil bli utlagt på to måter: Fiendene vil si at hun deltok for å hindre at noen oppdaget sykdommen. Vennene vil si at hun fant det så viktig å minnes de drepte for 15 år siden, at egen helse ikke kunne komme i veien.

Ved siden av å gi næring til helsespekulasjonene, kan episoden også bekrefte Clintons notoriske hang til hemmelighold. Den har vært et tema gjennom hele hennes lange offentlige liv. Ett eksempel er hennes mye omtalte håndtering av e-postkorrespondanse som utenriksminister fra en privat server – og sletting av deler av korrespondansen i etterkant.

Må vise mer åpenhet

Hillary Clinton vet at amerikanerne er opptatt av presidentkandidaters helsetilstand. Hun vet også at mange mistenker henne for dårlig helse. Lungebetennelse er vanligvis ingen skummel sykdom. Det var altså en mulighet simpelthen å ta noen dager fri og opplyse om årsaken. Men Clinton valgte, typisk nok, å satse på at ingen skulle finne ut av det.

Nå har hun altså oppnådd det stikk motsatte, bare dager etter at hun måtte beklage en altfor generaliserende negativ omtale av motkandidat Donald Trumps tilhengere. Clintons tabber kan ha gitt Trump en sjanse til å komme på offensiven.

Det er lett å forstå at en kvinne med ambisjoner om å komme til topps i en tidvis brutal, mannsdominert verden har utviklet en hang til forsiktighet. Men hvis hun nå ikke viser evne til å justere kursen, kan denne hangen også bli hennes bane som presidentkandidat.

Les flere av Aftenpostens lederartikler: