Aftenposten mener: På kurs mot løftebrudd

Kristelig Folkeparti nekter seg lite når det gjelder å vedta programformuleringer som koster penger. De fleste av forslagene er det hver for seg lite å si på, her ligger det mye god vilje bak. Problemet er at summen av forslagene vil sprenge enhver realistisk økonomisk ramme.

Bare programposten om universell utforming av alle offentlige bygg er tidligere anslått til å koste et sted mellom 10 og 80 milliarder kroner, kunne vi her i avisen fortelle. KrF-vedtaket om opptrappet bistand betyr på sikt 16 milliarder mer enn dagens satsing, og landsmøtets forsvarsambisjon ville i år kostet 14 milliarder.

Og slik kunne vi fortsatt. Aftenposten har på nyhetsplass listet opp en rekke vedtak som alle vil koste fra en milliard og oppover. Ikke det spor rart at KrFs finanspolitiske talsperson, Hans Olav Syversen, kommenterer dette med at «summen av det vi ønsker å få til, er krevende».

Problematisk av flere grunner

«Utgiftspartiene», ble partiene i sentrum tidligere kalt. Det skjedde med lett forakt. Med programmet fra helgens landsmøte som politisk marsjordre, lever dagens Kristelig Folkeparti opp til dette navnet. Og dette skjer inn mot en stortingsperiode der de som får regjeringsmakt, bør husholdere strengere enn Erna Solberg og Siv Jensen har maktet. Det er da også et paradoks at Solberg-regjeringens overdrevne pengebruk ble refset av KrF. Nå viser partiet at det ikke er i stand til å skille mellom liv og lære på dette feltet.

Etter vår oppfatning er dette problematisk av flere grunner. Det ene er at partier som søker regjeringsmakt - og det gjør KrF - bør ha realistiske forventninger til hva som er mulig å få til innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Det andre er at det svekker politikkens anseelse når et viktig politisk parti så systematisk styrer mot løftebrudd som det KrF nå gjør.

Forventninger som umulig kan oppfylles

Helgens landsmøteparti vet utmerket godt at det ikke kan få gjennomslag for de dyreste forslagene landsmøtet har vedtatt. Det er derfor Hans Olav Syversen fikk skrevet inn i programmet at «hvor langt man lykkes i å nå de politiske målene, vil derfor være avhengig av det økonomiske handlingsrommet i perioden». Klarere kan det ikke sies at man ikke selv tror på realismen i egne forslag.

Det er selvsagt greit å ha visjoner, men vi er skeptiske til denne måten å drive et ansvarlig politisk parti på. Det skaper forventninger hos velgerne som umulig kan oppfylles. Dette vet KrF-landsmøtet, og likevel lar ikke delegatene seg disiplinere til å vise et minimum av måtehold. Det kan komme til å straffe seg.