Aftenposten mener: Paralympics viktig for mer enn idretten

«Takk for oppvarmingen», var kampanjen som minnet om at OL i London var over, men at det fremdeles var mulig å se store idrettsprestasjoner under Paralympics i 2012. Selvfølgelig sagt med et glimt i øyet, men like fullt representativt for den positive tonen som var gjennomgående før og under mesterskapet for fire år siden.

Rekordmange billetter ble solgt, og arrangementet ble høyere prioritert av mediene enn tidligere – særlig av den britiske TV-kanalen Channel 4.

Viktig med profiler

Også i år er den største interessen knyttet til de ulike idrettsprofilene.

Fra Norge skal 25 norske utøvere være med, og de største profilene er svømmeren Sarah Louise Rung, roeren Birgit Skarstein og bordtennisspiller Tommy Urhaug.

Men oppkjøringen til Paralympics i Rio har vært mer trøblete enn for fire år siden.

Riktignok er det solgt 1,5 millioner billetter (i London var antallet 2,5 millioner), og mediedekningen vil kunne nå 4 milliarder mennesker, ifølge nettsiden Inside the games.

Må nedskalere

Dessverre har økonomiske problemer ført til at planene for lekene er kraftig redusert.

Det rammer både arenaer, antall frivillige og transporten mellom by og arrangementer.

En rekke mediesentre stenges også. Det skyldes ikke kun at arrangementet har økonomiske problemer. Mange medier sliter og må prioritere, noe som også merkes i Paralympics.

President i Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Sir Philip Craven, beskrev situasjonen slik: «Aldri i Paralympics’ 56 år lange historie har vi stått overfor en slik situasjon».

Kampen mot doping

Så blir det sikkert slik under dette mesterskapet som under de fleste andre: Når lekene er i gang, glemmes de utenomsportslige problemene. Og det er all grunn til å ønske at årets Paralympics blir en suksess.

IPC gjorde det IOC ikke våget da de suspenderte Russland fra arrangementet.

Den såkalte McLaren-rapporten viste systematisk doping i russisk idrett, men de to organisasjonene valgte å reagere ulikt på funnene. IOC sendte ballen videre til de ulike særforbundene, noe som resulterte i at over 200 russiske utøvere deltok i OL.

Aftenposten på lederplass om avgjørelsen: Paralympics setter IOC i skammekroken

IPC sendte et modig og sterkt signal ved å utestenge alle russiske idrettsutøvere.

Inspirasjon og mangfold

På det mer overordnede plan representerer også utøverne i Paralympics noe av det som er grunnleggende positivt med idretten.

Det at kroppen presses til å bli den beste utgaven av seg selv, gir både mestringsfølelse til den enkelte og inspirasjon til oss andre.

En idrett som favner bredt er viktig for hele samfunnet. Paralympics er derfor et strålende eksempel på samfunnets mangfold og de ressursene som finnes i enkeltpersoner.

