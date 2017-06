Aftenposten mener: Pinlig for Stortingets presidentskap

Riksrevisjonens funksjon gjør at organet sjelden er populær i embetsverket. Denne gang er det Stortingets presidentskap som får smake pisken. Symptomatisk nok er revisoren selv inhabil, ettersom Per-Kristian Foss var visepresident da Stortingets famøse byggeprosjekt ble påbegynt.

Irritasjonen over at eks-politikere vet så mye bedre straks de blir riksrevisorer, er forståelig. Ikke desto mindre har Stortingets kontrollorgan en svært viktig rolle i å sikre bedre prosesser og beslutninger i norsk offentlig forvaltning.

Rapporten om byggesprekken på Stortinget er lite lystig lesning. Prosjektet som skal gi nasjonalforsamlingen nytt post- og varemottak, flere kontorer og ny innkjøringstunnel har rullet og gått i nesten fem år. Ferdigstillelsen blir nå minst ett år forsinket, og budsjettsprekken i et allerede dyrt prosjekt er på flere hundre millioner kroner.

Dette er selvsagt pinlig for Stortinget som byggherre. Det må være ubehagelig for Stortingets direktør og presidentskap at ikke bare ansvaret, men langt på vei også skylden for budsjettsprekken, nå plasseres hos dem.

Stortingspresident Olemic Thomessen forsvarer seg med å vise til mangelfulle utredninger hos hovedentreprenør Multiconsult. Stortinget har varslet erstatningssøksmål, og hva konklusjonen av en slik rettstvist blir, kan hverken Thomessen eller andre forskuttere.

Men uansett belyser Riksrevisjonen så stor svikt hos Stortingets presidentskap og administrasjon at det er god grunn til selvkritikk. Det fremstår merkelig at prosjektet ble utvidet etter anbudskonkurransen, noe Riksrevisjonen også mener er brudd på anskaffelsesregelverket. Stortingsadministrasjonen har åpenbart ikke skaffet seg nok kompetanse til å følge opp et så omfattende prosjekt. Og ikke minst virker det pussig at Statsbygg ikke fikk en mer aktiv rolle fra starten av, som statens fremste eksperter på området.

Ifølge rapporten har det vært uklart om en statlig forvaltningsbedrift underlagt et departement kunne fungere som byggherre for Stortinget, som juridisk ikke er del av staten. Dersom konstitusjonelle problemer er årsak til at statens fremste kompetanse på byggeprosjekter ikke har vært sterkere involvert, bør slike ryddes av veien umiddelbart.

De færreste velgere ville oppfattet det som en trussel mot maktfordelingsprinsippet om Statsbygg hadde hatt styringen på dette prosjektet. Velgere flest er mer opptatt av om deres skattepenger brukes fornuftig.

Måten stortingsadministrasjonen og presidentskapet har håndtert oppussingen i eget hus er svært lite betryggende i så måte.