Aftenposten mener: Riktig at statlig elbil-fordel forsvinner

Ved årsskiftet trer den nye statlige parkeringsforskriften i kraft. Den innebærer blant annet at elbilistene mister en særfordel de har hatt i mange år: Gratis parkering på offentlig grunn. Heretter vil det være opp til hver enkelt kommune om den vil frita el- og hydrogenbiler for parkeringsbetaling.

Flere kommuner velger nå å benytte seg av sitt økte handlingsrom. Trondheim, Bergen og Stavanger er blant byene som har varslet at de vil innføre parkeringsbetaling for elbil. Oslo og Drammen vil derimot fortsette å tilby gratis, kommunale parkeringsplasser for elbiler.

Det er de kommunale forskjellene, samt en uferdig veileder fra Vegdirektoratet, som gjør at Norsk elbilforening nå «frykter komplett kaos», ifølge NRK.

Ikke åpenbart å fortsette subsidiering

Det kan være at begynnelsen av 2017 oppleves litt kaotisk for enkelte elbileiere. Likevel bør endringen hilses velkommen.

Norsk elbilpolitikk har bygget på en forutsetning om at elbilbruk erstatter mer forurensende bilbruk. I et slikt perspektiv vil det være fornuftig å gjøre elbilbruk så lukrativt som mulig, og tilnærmingen har bidratt til økt elbilandel.

Men elbilen konkurrerer også med andre transportformer. Det er tverrpolitisk enighet om at trafikkveksten i de store byene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Med et slikt bakteppe er det ikke like åpenbart at alle formene for elbilsubsidiering skal leve like lenge.

Lite innhugg

Regjeringen har valgt å videreføre fritakene for engangsavgift og moms selv om måltallet på 50.000 elbiler for lengst er passert. Regjeringens forsiktige avvikling av gratis parkering innebærer således et lite innhugg i listen av særfordeler for elbilen. Det skjer ikke for tidlig.

Jo mer tallrike disse blir, desto mer utsatte blir subsidiene. Elbiler kan ikke kan ha tilgang til kollektivfeltet i all fremtid dersom veksten fortsetter. Men også avgiftsfordelene vil måtte revurderes. Bompenger og bilavgifter eksisterer blant annet for å finansiere andre goder. Et slikt behov forsvinner ikke selv om hele bilparken består av elbiler.

Elbilene på Mosseveien har vært omdiskutert, men i mai slapp elbilene igjen inn i kollektivfeltet

Naturlig nivå

Ett argument mot gratis parkering er at byens sentrale områder ikke skal fylles opp av parkerte biler. Det kan også gi økt trafikk ved at flere biler sirkulerer på jakt etter ledig plass.

Slike hensyn må veies mot hensynet til elbilistene, og problematikken kan variere i omfang fra sted til sted. Derfor er det naturlig at kommunene får ansvaret for slike avveininger. Så lenge reglene kommuniseres tydelig, er det heller ikke noe problem at de største byene velger forskjellige løsninger.