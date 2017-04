Aftenposten mener: Sannhetens time for britiske Labour

Mange sosialdemokratiske partier er i krise. De utfordres dels av ytterliggående høyrepartier som henter arbeiderklassevelgere med sin motstand mot innvandring og globalisering, dels av vanlige høyrepartier som bedre når frem til middelklassen med det som gjerne kalles sosial markedsøkonomi.

Sosialdemokratene møter utfordringene ulikt. Enkelte klarer seg ved å ha en politikk også for middelklassen, kombinert med relativt streng innvandrings- og integreringspolitikk. Arbeiderpartiet i Norge kan stå som eksempel.

Andre søker mot venstre i troen på at en blankpusset rød profil kan vinne valg. Sosialistpartiet (PS) i Frankrike er et slikt eksempel. Medlemmene der valgte Benoît Hamon fra venstrefløyen til sin kandidat ved årets presidentvalg.

Hamon er i ferd med å mislykkes totalt. Han vinner ingen stemmer i sentrum, mens de mest radikale heller flokker seg rundt en enda rødere kandidat, Jean-Luc Mélenchon.

Corbyn trolig sjanseløs

Det britiske arbeiderpartiet, Labour, står i en lignende krise. I 2010 valgte medlemmene venstrefløyens Ed Miliband til leder. Han tapte valget i 2015, hvorpå Labour-medlemmene valgte den enda rødere Jeremy Corbyn.

Corbyn har splittet Labour av tre grunner: For mange moderate står lederen så langt til venstre at de ikke føler seg representert av ham. Alle målinger tyder dessuten på at Labour ikke kan vinne noe valg med ham som kandidat. I tillegg mangler Corbyn de personlige egenskapene som trengs for å samle et parti i vansker.

Fristelsen for statsminister Theresa May fra Det konservative partiet ble for stor: Hun øyner sjansen til en brakseier og har skrevet ut nyvalg 8. juni. Ifølge de fleste målingene ligger hun an til opp mot 45 prosents oppslutning, mens Labour måles til kun 25.

Kan overgå Thatcher

Valgkampen er knapt igang, men om tallene holder noenlunde stikk, vil May vinne med større margin enn Margaret Thatcher noen gang klarte. Også på 1980-tallet prøvde Labour å takle en sterk konservativ statsminister med radikale kandidater, henholdsvis Michael Foot og Neil Kinnock.

Jeremy Corbyn kan til og med risikere at det EU-vennlige sentrumspartiet LibDem bygger seg opp som et klarere alternativ for moderate på venstresiden, noe som i så fall også vil være en parallell til 1980-tallet.

Om ikke annet kan valgene i 2017 gi europeiske sosialdemokrater ett viktig svar i kampen for overlevelse: Det hjelper ikke å gå mot venstre.

