Aftenposten mener: Ski-Norges rykte står på spill

Norske langrennsløpere uten astma forteller TV2 at de er blitt tilbudt astmamedisin. Ja, sier landslagssjef Vidar Løfshus. Medisinen brukes i forebyggende øyemed for idrettsutøvere som er aktive i kaldt vær, i følge Løfshus.

Hadde sjefen for en hvilken som helst annen langrennsnasjon sagt dette, ville kritikken fra norsk side vært knallhard og spørsmålene mange. Det kan ikke være annerledes når avsløringen kommer her hjemme.

Kommentator Ola Berhus: Kowalczyk hadde rett

Hvorfor har ikke langrennsledelsen fortalt om denne ordningen tidligere, hvis den er så ukontroversiell? Det er jo ikke slik at astmamedisinering ikke har vært diskutert og problematisert før. Landslagssjefen hevder at medisinene ikke virker prestasjonsfremmende, men dette må dokumenteres av uavhengige fagfolk. Igjen, hvis det er så åpenbart, fremstår det merkelig at skipresident Erik Røste ikke visste om det.

Dette må Skiforbundet svare på med det aller første, men skaden er kanskje allerede skjedd. Norsk skisport har allerede mistet tillit hos konkurrentene. Håndteringen herfra og ut blir avgjørende for om tilliten kan gjenopprettes både ute og her hjemme.

Det betyr at Skiforbundet må gå usedvanlig grundig inn i saken. Forbundet må bidra med å få frem hvor mange tilfeller dette gjelder, om og hvordan det er blitt brukt i konkurranser, og hvor lenge det har foregått. Norge har vært en dominerende skinasjon så lenge at hele historikken til denne typen medisinbruk må kartlegges og deles.

Skal gjennomgangen bli troverdig, må hovedansvaret for arbeidet ligge hos eksterne granskere.

Mats Kaggestad: Medisinbruken må granskes av eksterne

Saken kommer rett etter at en av Norges største skistjerner, Martin Johnsrud Sundby, er blitt midlertidig utstengt fra sporten på grunn av feil bruk av astmamedisin. Han har i det minste diagnosen astma, noe som skal telle her. Men saken kan bli del av et bilde som ikke ser bra ut. Medisinering for å kompensere for ulempe ved sykdom er en ting. Men det skal sterk etisk bevissthet til for å ikke utnytte gråsonen som finnes mellom medisinsk nødvendig nivå og prestasjonsfremmende nivå. Den gråsonen må vi være sikre på at ingen i Skiforbundet utnytter.

Hvis det er slik at medisin som kan åpne luftveiene, og slik øke oksygenopptaket, ikke virker prestasjonsfremmende for friske løpere, må det belegges usedvanlig grundig. Hvis ikke står vi foran en idrettsskandale.

Skipresidenten krever full gjennomgang av medisinbruk blant langrennsløperne