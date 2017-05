Aftenposten mener: Skuffende overkjøring av Helse Vest

Mandag sto stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet foran et rekordstort 1. mai-tog i Odda og forsikret de oppmøtte om at akuttkirurgien ved Odda sjukehus vil bli reddet.

Representanten forsikrer i etterkant at Odda er et engangstilfelle og at ingen andre sykehustilbud vil bli berget på samme vis.

Det er et meningsløst løfte. Realiteten er at Grung og Arbeiderpartiet inviterer andre som er misfornøyde med helseforetakenes avgjørelser i enkeltsaker til politiske omkamper.

Med tanke på at Ap fort kan sitte med helseministeren etter høstens valg, er det merkelig at partiet går inn på en slik linje i denne saken.

Bryter med egen politikk

Avgjørelsen bryter også med et viktig prinsipp i partiets helsepolitikk.

Arbeiderpartiet er både far og mor til helseforetaksmodellen. Det er ikke en feilfri modell, men ingenting tyder på at alternativene er bedre.

Arbeiderpartiet har forsvart de regionale helseforetakene i mange vanskelige og nødvendige avgjørelser, og med god grunn.

Derfor er det overraskende og skuffende at partiet nå fraviker denne linjen og trolig blir en del av et stortingsflertall som instruerer statsråden til å overkjøre Helse Vest.

Aps ståsted i denne saken lukter av kortsiktig velgerjakt i en tid der sentrum-periferi-aksen engasjerer mer enn på lang tid.

Bør få beskjed

Venstre er det andre partiet som har opptrådt merkelig i denne saken. Riktignok er partiet mot foretaksmodellen, men partiet er en del av flertallet bak Regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan.

Planen ble sendt tilbake til statsråden nettopp fordi man ønsket et bredere grunnlag når akuttfunksjoner ble vurdert på de ulike sykehusene.

Var det Venstres hensikt at ingen akuttfunksjoner skulle legges ned, burde partiet si det rett ut. Er det slik at det politiske flertallet ønsker å frede alle akuttfunksjonene, må helseforetakene få vite det. Da slipper de belastningen med å ha nedleggelser på arbeidslisten og å kaste bort tiden på å diskutere det.

Får konsekvenser

Skulle dette være stortingsflertallets vilje, får det store konsekvenser for sykehusene og helseforetakene. I tillegg til at dagens struktur blir stadig mer krevende å opprettholde, avgrenser det helseforetakenes handlingsrom ytterligere.

Det er en tydelig prioritering. Men både velgerne og helseforetakene fortjener å få vite hvilke politikere som ønsker en slik fredning, og om de ser konsekvensen av den på noen års sikt.