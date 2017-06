Aftenposten mener: Statsministeren i Irland viser vei

Irlands neste statsminister heter Leo Varadkar, er sønn av en indisk immigrant og sto frem som homofil i 2015. Forhåpentligvis kommer vi snart dit at ingen av delene er særlig spesielt. Men i 2017 er det fremdeles slik at disse karakteristikkene gjør Varadkar til en foregangsperson og et symbol for økt toleranse i Irland.

Varadkar vant lederkampen i regjeringspartiet Fine Gael fredag før pinse, etter at statsmininister Enda Kenny varslet sin avgang forrige måned. Han kommer i posisjon to år etter at landet avholdt folkeavstemning om homofiles rett til å gifte seg. Irland var sent ute med å etablere rettigheter for homofile, tungt preget av den katolske kirke som landet er og har vært. Debatten frem mot folkeavstemningen i 2015 var i seg selv en viktig vekker for alle som ikke tenkte over homofiles manglende likestilling.

Når en partilederkandidat så kan stå åpent frem som homofil knapt to år senere, viser det at Irland har flyttet seg langt i retning av å akseptere ulike måter å leve liv på. Det viser også at politikk virker - homofiles rett til å gifte seg har sannsynligvis påvirket holdninger i riktig retning.

Selv om Varadkars bakgrunn representerer milepæler for mangfoldet, er det ikke først og fremst det irene selv er opptatt av. Også det er oppløftende. De er mest opptatt av at at Varadkar står for en økonomisk politikk som har fått karakteritisikken «thatcheristisk». Politikken den nye statsministeren står for, diskuteres heftig og langt mer enn hans personlige bakgrunn. Det er i seg selv et gjennombrudd.

Alle minioriteter og andre som utfordrer etablerte maktstrukturer, er avhengige av forbilder, av at noen går foran. Kvinnene har vært det og er det fremdeles. Unge jenter trenger å se at kvinner velger makt og innflytelse, at de kan påvirke like sterkt som menn. Det senker terskelen for dem som kommer etter.

Når statsministeren, eller en statsråd, har innvandrerbakgrunn, viser han eller hun vei for andre med lignende bakgrunn. Det er mulig å bli vurdert som noe annet enn merkelappen som klistres på.

Og når den homofile politikeren søker verv som gir mye oppmerksomhet, gjør han sin legning til en selvfølge, noe som ikke er oppsiktsvekkende. Det gjør veien ut av eventuelle skap lettere, det bidrar til at unge homofiles erkjennelsesprosess blir mindre smertefull. Ethvert gjennombrudd for en enkeltperson kan dermed få enorm betydning for mange.

