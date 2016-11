Aftenposten mener: Statsråder har et spesielt ansvar for en redelig debatt

Så viser det seg at den gedigne Facebook-suksessen til skuespiller Kristoffer Joner var organisert av PR-byrået Anorak på oppdrag fra Norsk organisasjon for asylsøkere. Hvorvidt det setter Joners engasjement i et annet lys, avhenger vel først og fremst av om man er enig i budskapet eller ikke.

Joner brukte harde ord om ett av Sylvi Listhaugs (Frp) utspill, der integreringsministeren oppfordret følgere til å «like og dele» at Norges returpolitikk angivelig er en av verdens strengeste. Joner vil at Listhaug skal «føle skammen», hvorpå Listhaug svarer at «vi ikke lar oss stoppe av dette hylekoret».

Spesiell evne til opphisselse

Generelt sett kan norsk, politisk debatt med fordel bli friskere i tonen. Nivået i denne polemikken er det imidlertid ingen grunn til å feire. Integrering er et ømtålig tema som krever gjennomtenkt ordbruk. At den norske integreringsdebatten er i ferd med å bli mer polarisert enn noen sinne, kan i seg selv kan gjøre integreringsprosesser vanskeligere.

En del av det ansvaret må integreringsministeren selv ta. Hun har en egen evne til å hisse opp sine meningsmotstandere gjennom en blanding av stråmannsargumentasjon, bruk av ladede ord og reell politisk uenighet.

For Listhaug som politiker er det en svært effektiv strategi å terge meningsmotstandere. Hennes direkte kommunikasjon med velgerne gjennom blogg og Facebook er i ferd med å bygge henne opp som Fremskrittspartiets aller sterkeste kort.

Utfordringen er at dette skjer samtidig med at hun selv sitter med ansvaret for integreringen i Norge.

Forrige uke var Listhaug i søkelyset for sitt utspill mot «feministeliten». Det fikk den tidligere Ap-statsråden Grete Berget til å reagere

Under en statsråds verdighet

Statsråder har et spesielt ansvar for å holde en saklig, faktaorientert tone i debatten. De er pr. definisjon blant landets mektigste, har et meget sterkt virkemiddelapparat, og må derfor tåle tøffere kritikk enn de fleste andre. Å kalle meningsmotstanderes utspill for «gjennomsyret av hat», slik hun omtalte en kommentarartikkel av Dagsavisens Hege Ulstein, bør være under en statsråds verdighet.

Statsminister Erna Solberg (H) er selv blitt sterke karakteristikker til del, blant annet som kommunalminister i Bondevik 2-regjeringen. Da hadde hun ansvar for asylfeltet, som også den gang vakte sterke følelser. Likevel var hennes hovedsvar å gjennomføre Regjeringens politikk, og delta i debatten om denne med saklige argumenter.

Desto mer påfallende er det at statsministeren nå ikke synes å ha noen problemer med integreringsministerens form og kommunikasjonsstrategi. Den virker splittende og polarisende, og dermed er det også statsministerens ansvar.