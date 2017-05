Aftenposten mener: Stor spenning foran Trumps reise

Etter en redselsfull uke på hjemmebane skal USAs president Donald Trump nå være i utlandet i drøyt en uke. Han skal besøke Saudi-Arabia og Israel, for deretter å delta på et NATO-møte i Belgia og et G7-møte i Italia. Et møte med pave Frans i Vatikanet er også lagt inn.

Programmet ville vært krevende selv for en president med stor erfaring og kompetanse. For den helt urutinerte Trump er farene for små og store ulykker betydelige. Heller ikke støtteapparatet rundt ham har mye relevant ekspertise og preges dessuten av splittelse.

Som mange amerikanske medier skriver: Klarer Trump å gjennomføre uten tråkke i nye salater, vil reisen bli sett på som en suksess.

Ikke så ille - ennå

Dette vanligvis litt billige, retoriske poenget kan trekkes videre til en foreløpig vurdering av USAs utenrikspolitikk under den nye presidenten: Den er ikke så ille, rett og slett fordi Trump har unnlatt å gjøre mye av det han i valgkampen sa – eller antydet – at han ville gjøre.

USA har ikke trukket seg fra NATO eller på annen måte reist alvorlige spørsmål ved alliansens fremtid.

Trump har ikke gått i kompaniskap med Vladimir Putin. De vestlige sanksjonene mot Russland på grunn av landets aggressive innblanding i Ukraina består.

USAs forhold til Kina er ikke blitt drastisk forverret.

Lytter til råd

USAs klimapolitikk er reversert, men landet har foreløpig ikke trukket seg fra Paris-avtalen om reduksjon av utslipp.

Listen kunne forlenges. Ser man bort fra handelspolitikken, der Trump har trukket USA fra to store, regionale avtaler og skaper usikkerhet rundt hele frihandelsregimet, noe som er ille nok, er det mye som heldigvis ikke har skjedd.

Den ellers hyperaktive Trump har tatt det med relativ ro internasjonalt, åpenbart etter å ha lyttet til forsvarsminister James Mattis og andre mer tradisjonelt anlagte aktører i støtteapparatet sitt.

Ikke dermed sagt at USA ikke gjør noe. Den harde retorikken mot Nord-Korea peker mot at noe kommer til å skje her på Trumps vakt, enten i positiv eller negativ retning.

Mange spørsmål

Beslutningen om å sende raketter mot en syrisk flybase, som reaksjon på president Bashar Al-Assads bruk av giftgass i borgerkrigen, er et eksempel på Trumps ønske om et mer uforutsigbart USA.

Opptrappingen av den militære tilstedeværelsen i Irak og Syria viser at også Trump er villig til å bruke denne typen ressurser når han mener de trengs.

Utenrikspolitikeren Donald Trump har så langt skapt noe lettelse og noe usikkerhet. Fremfor alt er det mange spørsmål. Den neste drøye uken kan gi noen svar.

