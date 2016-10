Aftenposten mener: Symboltungt statsbesøk fra Ukraina

Det er et historisk sus over tirsdagens statsbesøk. Det er første gang et ukrainsk statsoverhode kommer til landet, og Petro Porosjenko skal blant annet i audiens og lunsj på slottet og i middag på Akershus slott.

Besøket er et gjenbesøk etter at statsminister Erna Solberg (H) var i Ukraina for to år siden.

Vedvarende krig

Det er en svært presset president som kommer til Norge. Det er ingenting som tyder på at krigen i landet er i ferd med å gå mot slutten. Den ukrainske Krim-halvøya er fremdeles annektert av Russland, og frontene øst i landet synes frosset.

Ifølge FN har minst 9100 mennesker mistet livet i kampene som fremdeles pågår, tross en skjør våpenhvile fra september.

Mer uroligheter kan være i vente. Søndag mistet en militærsjef i den opprørskontrollerte byen Donetsk livet i en bombeeksplosjon. De russiskstøttede opprørerne mener at våpenhvilen nå er brutt fra ukrainsk side.

Symbolsk viktig

Russlands opptreden i Ukraina er hovedgrunnen til det forverrede forholdet med Vesten. Som Russlands naboland er det viktig at Norge markerer motstand mot Putins politikk i Ukraina. Det er uakseptabelt at stormakter bryter folkeretten og tar seg til rette på et annet lands territorium.

Derfor er det en symbolsk viktig støtte når Solberg i morgen tar imot statsoverhodet i Ukraina.

Sakte reformarbeid

Temaene under besøket blir videreutvikling av det bilaterale forholdet, næringslivssamarbeid og det ukrainske reformarbeidet.

Det siste går fremdeles for sakte. Dette er et land med så store korrupsjonsproblemer at myndighetene ikke kan si seg fornøyd med museskritt i riktig retning.

Ukraina trenger et reformbyks for å sikre rettsstaten og for å bekjempe korrupsjonen.

Derfor er det viktig at det også stilles skarpe spørsmål og klare krav til Porosjenko. Ukraina må selv ta de nødvendige grep for å rydde opp i egen statsforvaltning.

Bedre økonomi

Et lyspunkt er at økonomien endelig går i riktig retning.

Landet har nettopp fått innvilget et nytt kriselån fra IMF, og for første gang siden 2014 går landet forsiktig i pluss.

Finansminister Oleksandr Danyliuk er forsiktig optimist og håper at landets økonomi vil vokse med én prosent i år og tre prosent i 2017. Samtidig er Danyliuk svært tydelig på at situasjonen er skjør og at utviklingen kan snu.

Støtte til enkeltprosjekter og kunnskap om energiutvikling bør være naturlige samarbeidstemaer under statsbesøket.

Norge er et lite land, men bør bidra der det er mulig for å hjelpe Ukraina i riktig retning.