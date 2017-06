Aftenposten mener: Theresa Mays dårlige valgkamp

«Hvor tror du Theresa May er i kveld», spurte Tim Farron, lederen for Liberaldemokratene i Storbritannia under en TV-sendt valgdebatt på BBC onsdag kveld.

På scenen glimret den britiske statsministeren med sitt fravær. Humoristene på sosiale medier hadde flere kreative svar under emneknaggen #wherestheresa.

Lite er mer underholdende enn britisk humor, men Farron leverte også en alvorlig konklusjon på sitt eget spørsmål: «Gode ledere løper ikke bort fra en debatt.»

Likevel er det akkurat det den britiske statsministeren har gjort i valgkampen.

Hun ønsket seg en brakseier før Brexit. Men blir egentlig 8. juni en May-day?

Valgskredet som forsvant

Da May lyste ut nyvalg i april, lå det an til en brakseier til de konservative. Opposisjonspartiet Labour lå med brukket rygg under den kontroversielle lederen Jeremy Corbyn, og alt tydet på et valgskred.

Theresa May vil trolig fortsatt være statsminister etter valget 8. juni, men den store ledelsen på meningsmålingene har forsvunnet. Nå spriker målingene.

Ledelsen på over 20 prosentpoeng rundt den 20. april er krympet til 9 prosentpoeng i gjennomsnitt av de siste målingene, ifølge Britain Elects.

Velferdsreform og terror

Utviklingen kan den britiske statsministeren og de konservative i stor grad takke sin egen valgkamp for. I valgkampen skulle May legemliggjøre «a pair of safe hands», to trygge hender, og ellers være hevet over billige valgkamputspill og skitten debatt.

Men valgkamp er valgkamp. Saker dukker opp, og de må håndteres. Mest ødeleggende for May var forslaget om en velferdsreform som innebærer økte egenandeler for omsorgstjenester blant eldre og pleietrengende. Det er et forslag som ikke bare rammer de konservatives grunnfjell. Forslaget gjorde det også lett for opposisjonen å fremstille May som en som er ubarmhjertig mot de svakeste i samfunnet.

Det har vært enkelt for opposisjonen å fremføre budskapet siden den britiske statsministerens strategi er å ikke delta i debatter.

Første måling etter terroren: Corbyn haler innpå

Dårlig utgangspunkt

May ønsker at valget 8. juni skal gi henne et sterkt mandat inn i skilsmisseforhandlingene med EU. Et større flertall i parlamentet vil gi statsministeren større handlingsrom til å få gjennom nødvendige lovendringer i forbindelse med Brexit.

Valgkampens overskrift har imidlertid ikke vært Brexit. De siste ukene har heller handlet om hjemlige forhold og statsministerens unnvikenhet. Resultatet kan bli at de konservative ender opp med et beskjedent flertall og dermed et vanskelig utgangspunkt foran harde forhandlinger.

Valget ser uansett ut til å komme med en dyrekjøpt erfaring for statsministeren: Det er vanskeligere å vinne et valg hvis man ikke deltar i valgkampen.