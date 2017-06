Aftenposten mener: Theresa Mays selvskudd

Det er ikke mange ukene siden torsdagens valgresultat ble ansett som utenkelig. Statsminister Theresa May (C) hadde en svært solid posisjon blant velgerne før valgkampen begynte. Hun hadde rent flertall i Parlamentet. May sto sterkt før Brexit-forhandlingene med EU, men ønsket å styrke posisjonen ytterligere ved å få velgernes bekreftelse gjennom valg.

Den fikk hun ikke. Velgerne har tvert imot avvist Theresa May. Hun må langt på vei takke seg selv. May har gjennomført en elendig valgkamp, preget av arroganse og dårlig begrunnet selvsikkerhet. Hun har ikke klart å overbevise velgerne om at hun og hennes parti kan skape en bedre fremtid for britene. May har snakket mer om Brexit enn mye annet. Kanskje er velgerne mer ferdige med Brexit enn politiske ledere er. De vil bare ha det gjort, ikke at det skal være en sak som preger Storbritannia i årevis.

Storbritannias forhandlingsposisjon overfor EU er blitt svakere, rett og slett fordi politisk ledelse er blitt svekket. Kanskje får britene en ny debatt om hvordan løsrivelsen fra EU skal foregå. Det er en debatt May trodde hun var ferdig med. Sammensetningen av den nye Parlamentet gjør at statsministeren som skal forhandle Brexit med EU står på mer vaklevoren grunn. En regjering fundert på et svekket konservativt parti og det nordirske demokratiske unionistpartiet (DUP) blir noe nytt, men illustrerer også hvor mye May og partiet har mistet.

Svært mange undervurderte Labour-leder Jeremy Corbyn. Han har gjennomført en langt bedre valgkamp enn May og økte partiets oppslutning med sterke 10 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2015. Han klarte å mobilisere unge velgere i en grad som gjorde at de faktisk møtte opp og stemte på valgdagen. Det er en seier i seg selv. Men han har også vært tydelig i sin utfordring til May, som har svart med arroganse tilbake. Det flyttet blant andre gamle Ukip-velgere tilbake til Labour. Hva Corbyn skal gjøre med den nye styrken til partiet, er imidlertid uklart. Problemene i Labour fordufter ikke av seg selv.

Historien vil dømme de to siste lederne i det konservative partiet hardt. David Cameron gamblet og tapte da han lanserte en Brexit-avstemning som svar på Ukips fremgang. Theresa May gamblet og tapte i forsøket på å styrke mandatet sitt ved inngangen til Brexit-forhandlingene. Resultatet er en utmelding fra Europa som kommer til å smerte og kreve enormt mye politisk oppmerksomhet. Britene hadde fortjent politikere som evner og ønsker å prioritere alle de andre sakene som påvirker Storbritannias fremtid.