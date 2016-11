Aftenposten mener: Tillitsbrist til bergenspolitiet

Forrige helg avslørte VG en alvorlig varslersak i politiet i Bergen. En tjenestemann forteller om en politiledelse som aktivt prioriterer bort alvorlige narkotikaforbrytelser. Ansatte er blitt beordret bort fra situasjoner som kan føre til store beslag og viktige pågripelser.

Forklaringen på nedprioriteringen av narkosaker er grei: Politiet jobber med andre, store, viktige saker. Politidirektør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet bekrefter det, og sier at bergenspolitiet jobber med et stort sakskompleks som krever store ressurser.

Det er ingen grunn til å betvile at dette stemmer. Nye former for organisert kriminalitet, som menneskehandel, krever store etterforskningsressurser. Lime-saken er et eksempel på hvordan kjente kriminalitetsformer, som utnyttelse av arbeidskraft, foregår organisert og i stort omfang. Politiet må forholde seg til de nasjonale prioriteringene for kriminalitetsbekjempelse, men må også prioritere i hvert distrikt. Det er ikke mulig å rekke over alt.

Politiet i Bergen kan skryte av godt arbeid mot menneskehandel og overgrep mot barn, noe som neppe ville fått like høy prioritet hvis narkotikakriminalitet skulle stått øverst på listen.

Likevel, dette forsvarer ikke bergenspolitiets handlemåte. I følge varsleren har politiet stående ordre om ikke å gripe inn overfor selgere og bakmenn i narkotikasaker. De nekter seg imidlertid ikke å ta brukere. Det er i seg selv en grov feilprioritering.

Problemet er ikke at politiet prioriterer, men det er måten det gjøres på, og formen det kommuniseres i som er problemet.

Politiets legitimitet er fundert på befolkningens tillit. De fleste av oss har knapt befatning med politiet gjennom livet, men når vi trenger det, må vi vite at politiet er der for oss. Når beboerne på Laksevåg i Bergen gjentatte ganger varsler om grov kriminalitet i sitt nabolag, uten at politiet bryr seg med det, raser tilliten. Politiet kan aldri prioritere bort all hverdagskriminaliteten, uansett hvor kompleks den alvorlige kriminaliteten blir. Og politiet kan ikke prioritere bort den groveste delen av narkokriminaliteten, som vi vet følges av mange andre kriminalitetstyper.

Politiet i Bergen sliter åpenbart med både prioriteringer, ledelse og ressurser. Igjen. Da må politiledelsen selv varsle, oppover, og ikke vente til ansatte og medier gjør det for dem. Politiet i Bergen er i en dyp tillitskrise.