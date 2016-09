Aftenposten mener: Tillitskrise i Brasil

Denne uken stemte et flertall av det brasilianske senatets medlemmer for å fjerne Dilma Rousseff fra presidentposten.

Hun har anket beslutningen til høyesterett, men det er tidligere visepresident Michel Temer som nå er landets nye president.

Skittent spill

Rousseff var tiltalt for å ha forandret på statens regnskaper. Motstandere av riksrettssaken hevder at dette er noe presidenter har gjort før, og at prosessen mot Rousseff er et kamuflert politisk kupp.

Det er vanskelig å kalle en demokratisk prosess innenfor rammene grunnloven setter for et kupp, men saken bærer likevel preg av et skittent spill. Et spill som har lammet det politiske Brasil i en tid der landet sårt trenger handlekraft.

Økonomiske problemer

Utfordringene står i kø for årets OL-land. Gjennom 2000-tallet var Brasil kjent som vekstlandet, men i fjor krympet økonomien med nesten 5 prosent. Arbeidsledigheten er på 11 prosent, og mange fattige husholdninger har betydelig gjeld.

Utenriksjournalist Alf Ole Ask har vært i Brasil og skrevet mer om landets økonomi: Brasil er OL-landet i 2016. Men for Brasils økonomi er OL-festen over.

Det siste tiårs industripolitikk, med tette bånd mellom stat og industri, har gjort landet sårbart for korrupsjon. Det blir så altfor klart når en ser på dagens brasilianske politikere.

Landets nye president sliter med lav oppslutning og korrupsjonsanklager. Til sammen er over halvparten av landets folkevalgte under politietterforskning, de fleste for korrupsjon.

Lammende korrupsjon

Med slike tall er det ikke vanskelig å forstå at det brasilianske folk har problemer med å stole på sine folkevalgte, og at landet er rammet av en tillitskrise.

Kommentator Helene Skjeggestad har oppsummert noen hovedutfordringer for OL-landet: Politisk krise, korrupsjon og zika

Det er etablert sterke institusjoner for korrupsjonsbekjempelse i landet, men rettsprosessene tar lang tid, og gammel vane er vond å vende.

Like fullt, det er umulig for Brasil å komme videre uten at det tas et skikkelig oppgjør med korrupsjonen på alle nivåer i samfunnet.