Aftenposten mener: Trump beroliger ikke verden

Et kort filmklipp fra NATO-toppmøtet i Brussel denne uken går verden rundt: USAs president Donald Trump var tilsynelatende frustrert over å stå bak Montenegros statsminister Duško Markovic mens fotografer tok bilder. Trump dyttet så Markovic unna.

Mest talende er kanskje hvordan en tilfreds amerikansk president deretter rettet på jakken.

«America first», kunne man mistenke Trump for å tenke.

Ingen med et minimum av dannelse oppfører seg slik. Hva Trump angår, er opptrinnet bare en bekreftelse av hvordan han opptrer verbalt, enten det nå er på Twitter eller med en mikrofon foran seg: Mannen uten relevant erfaring og kunnskap tror ofte at han selv er den eneste som betyr og forstår noe.

Oppførsel uroer

Slikt uroer verden. Det er ikke nødvendigvis et problem at Trump mener noe annet enn hva amerikanske presidenter pleier å mene, for eksempel om NATO, handel og innvandring. Problemene oppstår når Trump ikke viser andre aktører respekt og ignorerer selv de mest grunnleggende regler for hvordan man oppfører seg.

Et eksempel er at Donald Trump under NATO-møtet i Brussel, det første han deltok på, ikke nevnte artikkel fem i traktaten alliansen hviler på. Den sier at et angrep på ett land skal sees på som et angrep på alle.

Det ble lagt merke til fordi anledningen gjorde det naturlig å snakke om sikkerhetsgarantien. Trump holdt nemlig tale ved et minnesmerke i NATO-hovedkvarteret for terrorangrepet på USA 11. september 2001, første og eneste gang artikkel fem er blitt utløst.

Duda måtte presisere

At Trump ikke nevnte artikkel fem, samtidig som han i en annen del av NATO-møtet og i krasse ordelag kritiserte europeiske medlemslands militærbudsjetter, førte straks til frykt for at USA ikke lenger er rede til å forsvare Europa ved et eventuelt angrep.

Hvis Barack Obama hadde unnlatt å nevne artikkel fem i en tilsvarende situasjon, ville det neppe ha utløst tilsvarende frykt. Men siden Trump opptrer som han gjør, blir det fort til at han oppfattes i verste mening.

Da Polens president Andrzej Duda fredag holdt en pressekonferanse i forkant av den sikkerhetspolitiske konferansen Globsec 2017 Bratislava Forum, valgte han å bruke mye av tiden på å avdramatisere: Ingenting Trump sa i Brussel, hverken offisielt eller uoffisielt, tyder på at amerikanerne svekker sikkerhetsgarantien, forsikret Duda.

I en turbulent verden er det ikke slike presiseringer toppledere bør bruke tid på, men dessverre er det neppe siste gang Donald Trump sprer usikkerhet.

Les flere av Aftenpostens ledere: