Aftenposten mener: Trump må anerkjenne sine kritikere

USA har gjennomført et presidentvalg som har utløst uro knyttet til demokratiets styrke både før og etter valgdagen. Før, fordi Donald Trump gjennomførte en splittende kampanje og sådde tvil om han ville godta et valgresultat som ikke utropte ham som valgvinner. Etter, fordi en del amerikanere har tatt til gatene i legitime demonstrasjoner, som har utartet til voldelige gateslag.

Da Trumps seier var et faktum, opptrådte både han, motkandidat Hillary Clinton og sittende president Barack Obama profesjonelt og overbevisende. Deres taler og møter understreket et felles ønske om å bevare og styrke det amerkanske demokratiet. De anerkjente spillereglene og resultatet, og slår fast at de vil gjøre alt de kan for å sikre en verdig og god maktoverføring fra Obama til Trump.

Det har ikke beroliget skuffede amerikanske velgere i tilstrekkelig grad. Skuffelsen over Trumps valgseier har lokket tusenvis ut i gatene i protester og demonstrasjoner. Det er også en del av demokratiet. Derfor var det synd at den påtroppende presidenten nok en gang avslørte en mangelfull forståelse for demokratiets spilleregler da han kommenterte de første demonstrasjonene. Han mente de var utløst av mediene, og han følte seg urettferdig behandlet.

Slik snakker ikke en statsmann. Trump har riktignok endret mening de siste dagene, men han må gjøre mer enn det. Han må over tid overbevise amerikanerne om at alle former for lovlig og ikke-voldelig politisk aktivitet blir anerkjent som legitim reaksjon. Også når han er målskive for kritikken.

Trump overtar et USA som var delt på midten valgdagen. I tillegg kan han konstatere at hverken han eller Clinton klarte å mobilisere spesielt høye tall med velgere. For mange satt hjemme, og markerte alt fra likegyldighet og tapte illusjoner, til aktiv avvisning av de to kandidatene. Det er en utfordring som den nye presidenten må finne mer ut av.

Det er lett å si at man skal være en president for alle, men langt vanskeligere å faktisk være det. Trump kan begynne med å anerkjenne de ikke-voldelige demonstrantene mot ham og hans politikk. Demonstrantene skal selvsagt ikke bruke vold. Det svekker den legitime uttrykksformen som demonstrasjoner er..

Valgkampen i USA har forsterket splittelser som var der lenge før den startet. Trump vil aldri komme i nærheten av å gjøre America Great Again uten å genuint anerkjenne hvilken enorm utfordring denne splittelsen er.