Aftenposten mener: Tvil om Forsvaret må unngås

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) er styrket i troen på at Regjeringen får bred støtte når langtidsplanen for Forsvaret behandles i Stortinget senere i høst.

Saksordfører og leder av utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (Ap) er ikke like optimistisk. Etter en lukket høring i komiteen fredag sier Huitfeldt at viktige avklaringer uteble.

Det er lang tradisjon for bred oppslutning og konsensus om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Særlig i en situasjon med ny uro i våre egne nærområder er det maktpåliggende at denne tradisjonen videreføres.

Mange av beslutningene som skal fattes er langsiktige og må kunne stå urokket trass eventuelle regjeringsskifter. Dette understreker betydningen av et bredt flertall.

Operative hensyn viktigst

Store deler av stortingshøringen gikk med til lokalpolitikere som la frem sitt syn på foreslåtte nedleggelser og andre endringer i basestrukturen.

Selvsagt utløser slike forslag protester og stort lokalt engasjement. Men her må strategiske og operative hensyn ha forrang. Forsvarspolitikken må stå på egne ben uten at distriktspolitiske hensyn får legge premisser for de valgene som må gjøres.

Alle våpengrener må med

En langt mer grunnleggende svakhet ved langtidsplanen, som også Huitfeldt peker på, er at avgjørende veivalg for landforsvaret er satt på vent.

Vi synes ikke Regjeringen har gitt noen overbevisende begrunnelse for hvorfor dette var nødvendig. Et forsvarskonsept vil alltid bestå av et samspill mellom alle våpengrener. Når moderniseringen av Hæren utsettes og Heimevernets fremtid er uviss, blir det også vanskeligere å stake ut kursen for Forsvaret som helhet. Dette kommer til å komplisere behandlingen av langtidsplanen.

«Historisk løft»?

I fortrolige regjeringsnotater i vinter ba Eriksen Søreide ifølge Klassekampen om hele 206 milliarder kroner mer til Forsvaret i kommende 20-årsperiode, men ble ikke bønnhørt. Regjeringens langtidsplan endte opp med 165 milliarder.

At en fagstatsråd ikke får fullt gjennomslag for sine ønsker, er mer regelen enn unntaket. Det påfallende er Eriksen Søreides sterke uttrykksmåte.

I vinter gikk hun ifølge Klassekampen svært langt i å utmale hvilke dramatiske konsekvenser det ville få for norsk forsvarsevne dersom Forsvaret ikke fikk 206 milliarder. Langtidsplanen legger altså opp til hele 40 milliarder mindre, men likevel har hun sagt seg meget fornøyd og betegner planen som en avgjørende kursendring og et historisk løft.

Selv fratrukket nødvendige marginer for politisk taktikk, skaper dette usikkerhet om hva Eriksen Søreide egentlig mener. Tvil om hvor en statsråd står er alltid uheldig og må unngås, ikke minst når det handler om Norges sikkerhet.