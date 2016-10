Aftenposten mener: USA-soldater til Værnes i tråd med etablert samarbeid.

Borgen, Ørn

330 amerikanske soldater skal utstasjoneres på Værnes og øve sammen med norske og eventuelt andre lands styrker rundt om i Norge i 2017.

Ordningen er en oppfølging av rammeavtalen mellom USA og Norge om forhåndslagring og militær forsterking. Dette avtaleverket er gammelt, og det åpner for utstrakt amerikansk øvingsaktivitet i Norge.

Initiativet til utplasseringen kommer fra USA. Det ville vært merkelig om Regjeringen avslo en slik forespørsel, særlig i en tid da det er maktpåliggende at nordområdene ikke glir ut av Washingtons syns- og interessefelt.

At NATO og vår viktigste allierte USA skal komme til unnsetning i en krisesituasjon, er en bærebjelke i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Da må det legges til rette for at amerikanske soldater får øve her.

Innholdet er viktigst

Soldatene skal rotere, men det amerikanske nærværet blir mer eller mindre permanent neste år.

Regjeringen hevder med styrke at ordningen ikke endrer norsk basepolitikk, siden dette er noe norske myndigheter til en hver tid selv definerer.

Vi har forståelse for Regjeringens behov for å understreke dette poenget. Skulle det dannes et inntrykk av at den basepolitikken er et resultat av påtrykk utenfra, ville det bli politisk umulig å gå inn for de selvpålagte begrensningene som basepolitikken er et uttrykk for.

Men begrepene er ikke det viktigste. Hvis det, rent hypotetisk, skulle bli fritt frem for fast etablering av fremmede lands styrker på norsk jord i fredstid, så er det innlysende at innholdet i basepolitikken har endret seg, uansett hvor sterkt Regjeringen holder på sin definisjonsmakt.

Innenfor rammene

En prøveordning med 330 amerikanske soldater på Værnes ligger etter vårt syn innenfor rammene av et etablert forsvarspolitisk samarbeid. Ordlyden i de programmessige reaksjonene fra Moskva tyder heller ikke på noen voldsom opphisselse der.

Likefullt er det avgjørende at balansen i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk opprettholdes.

Lavspenningspolitikken har tjent oss godt gjennom hele etterkrigstiden, også fordi Sovjetunionen og senere Russland har vært interessert i at nordområdene ikke er et konfrontasjonsområde mellom øst og vest.

Slik må det fortsette. Det er Regjeringens ansvar at prøveordningen på Værnes ikke blir et politisk signal om en ensidig tyngdeforskyvning i retning avskrekking på bekostning av beroligelse. En slik forskyvning vil ikke være i Norges interesse.