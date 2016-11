Aftenposten mener: Urimelige streiker svekker respekten for streikevåpenet

Norge får nå klarere krav til utdannelsen av lokomotivførere, fastsatt av samferdselsmyndighetene.

Det er bra. Men det betyr ikke at den månedslange streiken blant lokomotivførerne var godt begrunnet. Titusener av passasjer ble i mange uker uskyldige ofre for en strid som egentlig aldri kunne avgjøres av de to partene i arbeidskonflikten.

Slutten på streiken skapte glede. «Overlykkelig», sa en av NSBs passasjerer.

Løsningen ble først funnet etter at lokomotivførerne under meglingen i forrrige uke ikke lenger forlangte at krav til kompetanse og utdannelse skal være en del av tariffavtalen.

Det innebar at Lokomotivmannsforbundet frasa seg retten til å streike for å endre - eller blokkere endringer i - kravene som lokomotivførere må oppfylle i fremtiden.

Like vilkår gir økt sikkerhet

Neste år åpnes jernbanenettet for økt konkurranse. Togtrafikken på åtte strekninger legges ut på anbud.

Da er det viktig med felles regler, blant annet for å unngå at noen aktører - inkludert NSB - fristes til å ta sjanser med sikkerheten for å spare penger. Og de reglene må selvsagt myndighetene fastsette.

Akkurat slik ble utfallet av den løsningen som riksmegleren presenterte søndag.

Streiken mørnet opp partene

Den lange streiken gjorde vondt for begge parter, men etter hvert mest for de streikende selv.

I forrige uke opplyste forbundsleder Rolf Ringdal til Lokomotivmannsforbundets nettsted at «lokførerne har tilbudt å løfte krav om kompetanse ut av tariffavtalen».

Det virket som Lokomotivførerne, noe forsinket, skjønte at et krav om at NSB skulle la seg seg binde av andre regler enn mulige konkurrenter, ikke ville føre frem.

Det var et gjennombrudd. Lokomotivmannsforbundet oppga i praksis retten til å bruke streik eller trusler om streik for å kunne påvirke kompetansekravene som skal stilles til å lokomotivførere.

Da - og først da - kunne Riksmegleren foreslå en felles anmodning fra partene til samferdsministeren om å fastsette «en nasjonal standard for lokførerutdanningen». Svaret fra Samferdselsdepartementet - et klart ja - kom nesten umiddelbart.

Det innebærer blant annet at opplæringen til lokførere skal tilsvare de kravene Norsk Jernbaneskole stiller i dag. Noen paragrafer i dagens regelverk skal dessuten «gjennomgås».

Løftene som lå utenfor NSBs makt

Et stykke på vei kan dette bidra til å hindre at medlemmene i Lokomotivmannsforbundet får hardere konkurranse fra nye aktører i fremtiden.

Lokførerne vil posisjonere seg for fremtiden. Fafo-forsker om bakgrunnen for streiken.

Men løsningen tyder også på at Lokomotivmannforbundet valgte seg feil motpart i konflikten. NSB hadde aldri myndighet til å gi slike løfter som samferdselsministeren nå har gjort.

Derfor var det urimlig å sette i gang en streik som så lenge rammet så mange mennesker som ikke var part i konflikten.