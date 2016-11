Aftenposten mener: Uroen over Trump står seg

I en artikkel i Dagbladet 16. november stiller Carl I. Hagen spørsmålet: «Må man være dum for å være journalist, eller er det bare til god hjelp?»

Temaet er Donald Trumps seier i det amerikanske valget og norske mediers angivelige undervurdering av både den påtroppende presidenten og hans vinnersjanser.

Fremsynt Hagen

Fremskrittspartiets tidligere leder forsto, ifølge seg selv, hele tiden at Trumps oppslutning var høyere enn den de fleste målingene viste. Derimot var «omtrent alle» norske mediefolk sjokkerte over utfallet og blant annet «redde, oppgitte, sjokkerte, bedrevitende, fordømmende, sarkastiske, hånlige, forferdet og mye, mye mer om USAs neste president».

I Aftenposten får vi svare for oss selv. Det er lett å dokumentere at våre kommentatorer og andre journalister holdt muligheten åpen for at Trump kunne komme til å vinne valget.

Vi skrev side opp og side ned om årsakene til at Trump, tross sine svakheter, sto sterkt, mens Clinton, den med best formelle kvalifikasjoner, var upopulær.

Likevel ville det ha vært uansvarlig ikke å ta høyde for at den klare overvekten av målinger tydet på seier for Hillary Clinton. At hun fikk over en million flere av de avgitte stemmene enn Donald Trump, illustrerer kompleksiteten i målearbeidet.

Etter valget er det blitt kjent at Trump-kampanjens egne meningsmålinger viste det samme bildet. Trump ble selv, ifølge rapporter fra USA, «sjokkert» over seieren.

På dette punktet var de dumme journalistene altså i godt selskap.

Skeptisk til Trump

Carl I. Hagen har likevel rett i at Aftenposten i lederartikler og signerte kommentarer tilkjennega et negativt syn på Trump.

Årsaken er at den påtroppende presidenten fremstår som oppsiktsvekkende dårlig kvalifisert. Sammenliknet med Trump er Hagen både overkvalifisert og en sann menneskevenn.

Hagen sammenligner situasjonen med den i 1980, da Ronald Reagan ble valgt. Selv om Reagan av mange ble ansett for å være en ukvalifisert B-skuespiller, ble han en god president. Her har Hagen rett.

Reagen var noe annet

Sammenlikningen er likevel meningsløs: Reagan hadde lang politisk erfaring, blant annet som guvernør i California. Reagan var dessuten en mann som behandlet folk, tradisjoner og institusjoner med respekt.

Trump har ingen relevant erfaring og har dessuten vist seg som en autoritær bølle, uten respekt for hverken kvinner, minoriteter, frie medier, uavhengig rettsvesen eller noe annet som kunne tenkes å begrense hans makt eller fremme kritikk.

Når dette er sagt, deler vi Carl I. Hagens håp om at også Donald Trump overrasker positivt i Det hvite hus.