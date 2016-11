Aftenposten mener: Valget i USA må bli et bunnpunkt

Onsdag vet vi høyst sannsynlig hvem som blir USAs neste president. Hun heter forhåpentligvis Hillary Clinton. Hun er er ikke bare uendelig mye bedre kvalifisert til jobben enn Donald Trump. Clinton har også en politikk som henger sammen, og hun forstår hvilke utfordringer USA står overfor internt og eksternt.

Uansett hvem amerikanerne peker på, vil vedkommende overta et USA i dyp krise. Ikke økonomisk, selv om Trump prøver å overbevise velgerne om det. USA er blant landene som har kommet lengst i arbeidet med å få hjulene i gang etter finanskrisen. De månedlige jobbtallene gir grunn til optimisme.

USA er rammet av en system- og tillitskrise som bare har vokst gjennom valgkampen. Trump er en problematisk kandidat, men er først og fremst et symptom på en tilstand som begynte å utvikle seg lenge før han startet sin valgkamp. Han dukket ikke opp fra ingensteds, og forstemmende mange amerikanere har vært klare for å ta i mot hans budskap, i den formen han har avlevert det.

Skulle Trump bli president, er det vanskelig å se at krisen kan bli annet enn forsterket, i tillegg til de politiske problemene det vil skape.

Men også om Hillary Clinton blir USAs neste president, kommer system- og tillitskrisen til å være en av hennes største utfordringer. Clinton er, rettferdig eller urettferdig, representant for et system som mange velgere ikke opplever virker for dem. Situasjonen i Kongressen, der republikanerne har brukt mye energi på å trenere mest mulig politikk fra presidentens hånd, har også politiske forklaringer. Men for velgerne er resultatet at for lite skjer som har betydning for dem. De får, med rette, inntrykk av at politikk handler mer om markering enn gjennomføring.

I tillegg har USA store problemer med økte forskjeller, marginalisering av grupper og en tiltakende opplevelse av å bli etterlatt på perrongen, mens verden suser videre.

Den nye presidentens utfordring er dermed sammensatt av uløste oppgaver innenfor viktige politikkområder som utdanning, helse og arbeidsliv, et dysfunksjonelt politisk system og en medievirkelighet som ikke nødvendigvis bidrar til opplyste debatter.

En Clinton-administrasjon vil ikke få noe drahjelp av republikanerne, hvis vi skal tro forhåndsvarslene. I den leiren går det sport i å finne områder der de kan bremse en ny president, som å trenere utnevning av høyesterettsdommere og forøvrig legge seg på tvers i Kongressen der det er mulig.

Kanskje kan et valgnederlag for republikanerne, som for lengst har stått frem som et parti i dyp krise, også føre til selvransakelse. Valgkampen foran presidentvalget 2016 blir i beste fall et bunnpunkt som fungerer som en omstart for verdens viktigste demokrati.